Toroczkai: Megmutatta valódi, gonosz arcát az úgynevezett LMBTQP-közösség

Dúró Dóra, a Mi Hazánk politikusa a múlt héten ledarált egy LMBTQ-témájú mesekönyvet egy sajtótájékoztatón – írta meg többek között az Index is. A politikus tette hatalmas felháborodást váltott ki, rengeteg híresség is felszólalt ellene. Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke viszont úgy véli, hogy a reakciókkal „megmutatta valódi, gonosz arcát az úgynevezett LMBTQP-közösség” – írta meg az atv.hu a párt közleménye nyomán.

Továbbá tüntetést is szerveznek

a magyar anyák védelme címen

a Dúró Dóra által ledarált mesekönyvet kiadó Labrisz Leszbikus Egyesület székháza elé szombaton 15 órakor. A közlemény igazi gyöngyszem, mutatjuk:

„Miután Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese ledarálta azt a mesekönyvet, amely valójában egy kisgyermekeket célzó beteg, sátáni propagandakönyv, azonnal megmutatta valódi, gonosz arcát az úgynevezett LMBTQP-közösség. Az önmagát mindig áldozati, elnyomott szerepben mutató deviáns lobbi valójában egy rendkívül agresszív, állandóan támadó, a határokat feszegető, a normális, egészséges társadalmat elpusztítani igyekvő, félelmetesen hatalmas erő. A Mi Hazánkon kívül minden politikai párt fél ettől az erőtől, Nyugaton pedig még a nemzeti radikális pártok is behódoltak az LMBTQP-hatalom előtt. Nincs ma nagyobb lobbierő a világon, mint ez a nemzetközi sátáni szerveződés, amely mögött a világ vezető multi cégei is ott állnak, a Coca-Colától a Facebookig, amelynek egyik alapítója és szóvivője, Chris Hughes is homoszexuális.”

Toroczkai arról is ír, hogy kezdeményezni fogják a Btk. módosítását, mert szerinte pozitív diszkriminációt alkalmazva védi a közösség tagjait.

„Elfogadhatatlan, hogy a törvény jobban védjen egy aberráltat, mint egy gyermekeket nevelő édesanyát” - fogalmazott.