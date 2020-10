Átadták a magyar formatervezési díjakat és a Design Management Díjat a nyitónapon

Október 1. és 11. között rendezik meg a Budapest Design Weeket, amelynek programjai idén a „Tartsd körforgásban!” mottó köré épülnek. Az eseménysorozat a hagyományoknak megfelelően a Magyar Formatervezési Díjak és a Design Management Díj ünnepélyes átadásával kezdődött. Az idén negyvenegy éves Magyar Formatervezési Díj a hazai design kiemelkedő, innovatív eredményeire hívja fel a figyelmet.

A Magyar Formatervezési Tanács által alapított Design Management Díj olyan szervezeteket ismer el, melyek stratégiájuk megalkotásában, operatív működésükben, termékeik, szolgáltatásaik kialakítása során a designmenedzsment eszközrendszerét alkalmazva folyamatos innovációra és kiemelkedő minőségre törekednek, szem előtt tartva a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság szempontjait is. A díjat idén a Plydesign Kft. bútoripari márka kapta, mely hatéves fennállása során nemzetközileg elismert, professzionális csapattá fejlődött, amit biztos gyártói háttér, az új technológiákat az innovációval ötvöző tervezői szemlélet, és a kulturális örökség tisztelete jellemez. A fődíjas mellett három kiváló hazai márka pedig elismerő oklevélben részesült.

15 Plydesign Kft. bútorai Galéria: Átadták a Magyar Formatervezési Díjakat (Fotó: Budapest Design Week)

„Nagyszerű, hogy immár 17. alkalommal van lehetőségünk arra, hogy a Design Héttel és az ilyenkor átadott díjakkal koncentráltan erre a szegmensre irányíthassuk a figyelmet. Bízunk benne, hogy sok kreatív vállalkozásnak adhat olyan lendületet, amely átsegítheti őket a jelenlegi nehéz időszakon” – emelte ki Pomázi Gyula, a Magyar Formatervezési Tanács és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett elismerés egyik fő célja, hogy láthatóvá tegye azt az erős gazdasági potenciált, amit a kreatív ipar nyújtani képes. „A több, mint negyvenéves múlttal rendelkező Magyar Formatervezési Díj az innováció iránytűje a magyar kreatív iparban, nemcsak az alkotók, hanem a felhasználók számára is. A díjazott alkotások mind olyan tervezők pályamunkái, amelyek nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is figyelemre méltóak és rendkívül magas designértéket képviselnek. Elsődleges számunkra, hogy a Magyarországon született tudást úgy támogassuk, hogy az gazdaságélénkítő szerepet tölthessen be, a Magyar Formatervezési Díj pedig ebben segíti az alkotókat. Nem csak a szakma legjobbjait emeli ki évről évre, hanem felhívja a figyelmet a kreatívipar gazdasági jelentőségére is” – emelte ki dr. György László, gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár.

A Magyar Formatervezési Díj termék kategóriájában elismerésben részesült a ZigZag elnevezésű, modulokból építhető mászófal rendszer három tervezője, Erdélyi Tamás, Gara Bernát és Csepregi Szabolcs, a Hard Body Hang brand alapítói, a Lakos Dániel tervezte könnyed és ergonomikus TILT szék, valamint a környezettudatos gyártást és a technológiai innovációt egyesítő Illan függőlámpa, Horváth Zsuzsanna munkája. Vizuális kommunikáció kategóriában a 2019-es FIE vívó-világbajnokság arculata érdemelte ki a díjat, amelyet Kátay Hunor, Németh Sebestyén és Kovács Szilárd készített a Nemzetközi Vívószövetség felkérésére.

15 Galéria: Átadták a Magyar Formatervezési Díjakat Fotó: Budapest Design Week

Terv kategóriában megosztott díjat vehetett át a Nagy Ádám tervezte Birosign, amely Bíró László világhírű találmányának, a golyóstollnak ad többletfunkciót. Mindezt egy új technológia segítségével, mely az aláírást digitalizált mozdulatok sorozataként értelmezi. A kategória megosztott díjának másik kitüntetettje pedig a Rubik-kocka rokonaként elhíresült, a Leonardo-féle koordináta-rendszerre épülő LavosBall, Szabolcs János alkotása.

Diákmunka kategóriában Vatány Szabolcs Focus Ex digitális szövegolvasást segítő böngészőbővítményét ismerték el a díjjal. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma – Kultúráért Felelős Államtitkárság különdíját Kókai András Aura adaptív hangrendszere kapta, amely a zenehallgatás új dimenzióját ígéri. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium – Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság különdíja pedig Kispál Márton Frigo moduláris hűtőjét illette meg, amely egyszerre hűtő és fertőtlenítő ételtároló rendszer is. A Magyar Formatervezési Tanács különdíjasa a skandináv formavilágot követő SLÉ rétegelt lemez szánkó, Miklósi Ádám tervezésében. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala különdíjasa a járműgyártáshoz kapcsolódó AXIS PRO mérőkészülék lett, amelyet a Losonczi Innovation Kft. megrendelésére a Remion Design Studio tervezett.

A tizenegy éve alapított Design Management Díj olyan gazdálkodó szervezetek elismerése, melyek a designt és az innovációt átfogóan, az üzleti stratégia részeként kezelik az arculattól a terméktervezésen át egészen a működési és menedzsmentfolyamatokig. Design Management Díjban részesült, a tavaly termékcsaládjával Magyar Formatervezési Díjat nyert Plydesign bútormárka, amely a nemzetközi porondon is versenyképes minőségi és innovatív termékeket kínál. Emellett elismerő oklevélben részesült a WAMP Design Vásár, amely majd másfél évtizede szervez design vásárokat, hazai alkotók és azok saját tervezésű, egyedi és kisszériás termékeik számára. Szintén oklevelet kapott a fenntartható táskatervező YKRA, amely elkötelezett a minőségi alapanyagok használatában és a gondos kivitelezésben, valamint okleveles lett a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft., amely Magyarország legnagyobb, európai szinten is jegyzett orgonaépítő műhelye.

15 Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. Galéria: Átadták a Magyar Formatervezési Díjakat (Fotó: Budapest Design Week)

„A pályázatok elbírálásakor elsődleges kritérium volt a designmenedzsment-szemlélet beépülésének mértéke és szintje a szervezet működésébe, innovációs folyamataiba. Az elismeréssel kiemelt célunk, hogy a kreatív ipar iránt érdeklődők és a nagyközönség számára közelebb hozzuk a design integrált alkalmazásának fontosságát, ezen felül a gazdasági szféra figyelmét felhívjuk a design fontosságára és értéknövelő erejére. Az elmúlt évek igazolták, hogy a designmenedzsment a gazdaság minden területén fontos eszköz lehet: a díjazottak között ugyanúgy akadtak kis- és középvállalatok, mint nonprofit intézmények, kifejezetten designnal foglalkozó vagy kereskedelmi profilú cégek.” - emelte ki Dr. Simon Attila a Design Menedzsment Díj bírálóbizottságának elnöke, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Formatervezési Tanács tagja.

A díjazottak és a legkiemelkedőbb pályázók munkáiból nyíló online kiállítás a Budapest Design Week honlapján tekinthető meg. A fesztivál védnöke és finanszírozója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, szervezője a Magyar Formatervezési Tanács.

(Borítókép: Zigzag mászófal rendszer Fotó: Budapest Design Week)