Cenzúrát követel az új kancellár az SZFE kommunikációs felületein

Csütörtökön az SZFE dolgozói sztrájkot hirdettek, a hallgatók pedig őrséget állítottak az egyetem Szentkirályi utcai épülethez is. Sem a színház, sem a pedig a film-és médiaintézet létesítményébe nem engedik be a tegnap kinevezett rektorhelyetteseket – jelentették be a hallgatók csütörtök délután.

31 napja tart a blokád

A hallgatók hangsúlyozták, amíg az Innovációs és Technológiai Minisztérium nem teljesíti követeléseiket, addig az intézmény blokádját fenntartják. A dolgozók sztrájkja tovább erősíti az egyetem polgárainak autonómia törekvését – mondták.

A kuratórium által kinevezett kancellár, Szarka Gábor ezredes azzal fenyegette meg a sztrájkolókat, hogy nem fizet bért az egyetem dolgozóinak. A diákok szerint

A KANCELLÁR EZZEL A LÉPÉSSEL MUNKÁLTATÓI KÖTELESSÉGÉT SÉRTENÉ MEG, RÁADÁSUL MEGVONTA AZ SZFE SZERVEZETI EGYSÉGEINEK INTÉZKEDÉSI JOGÁT, ÉS CENZÚRÁZNI AKARJA AZ EGYETEM ÖSSZES KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLETÉT.

A hallgatók emlékeztettek, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium 10 hónapja nem biztosít rektort az egyetemnek. A pályázat útján, demokratikusan megválasztott rektort, Upor Lászlót az ITM nem nevezte ki. A diákok szerint a törvénytelen helyzetet újabb törvénytelenséggel tetézte azzal, hogy a felsőoktatási törvényt sértő módon jelölt ki rektorhelyetteseket önkényesen.

A hallgatók kifogásolták, hogy a kuratórium pályáztatás nélkül nevezett ki egy színházi és filmes rektorhelyettest, amelyről a szerda esti tüntetés közben értesültek az egyetem polgárai.

Kapcsolódó Színházi és filmes szakembereket neveztek ki az SZFE élére Szerda este az SZFE hallgatói fáklyás tüntetéssel búcsúztatták az egyetem leköszönő vezetését.

Németh Gábor egyetemi oktató, az SZFE sztrájkbizottságának tagja elmondta, csütörtök reggel elkezdődött az SZFE munkavállalóinak sztrájkja, a munkabeszüntetéshez a belsős dolgozók 60 százaléka csatlakozott. Hozzátette, csütörtökön is volt egy eredménytelen tárgyalás a Vidnyánszky-féle kuratóriummal.

A hallgatók beadványának alapján az oktatási jogok biztosa vizsgálatot indított a SZFE ügyében.