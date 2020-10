Köves Slomó magára hagyja a 168 órát és a Klubrádiót

Nem támogatja többé a baloldali médiát az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, ezt Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija a HVG-nek adott interjúban jelentette be, hozzátéve, hogy a 168 Órát teljes egészében átadják Milkovics Pálnak, a Pesti Hírlap tulajdonosának és a Klubrádióban meglévő kisebbségi üzletrészt is átadják Milkovicsnak.



2015-től kezdődően azért nyújtottunk segítséget a súlyos anyagi gondokkal küzdő 168 Órának és a megszűnés előtt álló Klubrádiónak, mert azt gondoltuk, hogy ezeken a felületeken lehetőségünk lesz a számunkra fontos társadalmi és kulturális üzenetek eljuttatására, nem utolsósorban az antiszemitizmus elleni harc kompromisszumok nélküli képviseletére. Nemcsak arra kértük nemzetközi támogatóinkat, hogy fektessenek be (a Brit Média Kft.-n keresztül) az egyes médiumokba, hanem a Klubrádió ingatlanát is megvásároltuk Arató Andrástól, és ingyenesen biztosítottuk az épületben a rádió működési feltételeit, beleértve az ő személyes irodáját is. Eszünk ágában sem volt beleszólni az újságírók napi munkájába – soha nem is vádolt ezzel minket senki –, de a kezdetektől betegesen gyanakvó, ellenséges légkörben saját céljainkat sem tudtuk érvényesíteni