Etesd és pihentesd a dokit: a második hullám alatt is dolgoznak a segítő mozgalmak

A Pihentesd a dokit jótékonysági programnak köszönhetően március végétől közel 400 egészségügyi dolgozó költözhetett be országszerte átmenetileg üresen álló lakásokba, míg le nem csengett a koronavírus első hulláma.

A kezdeményezés szervezői a második hullám alatt sem hagyják magukra a Covid-osztályokra beosztott orvosokat, ápolókat, mentősöket, akiknek az újabb extrém terhelés alatt nagyban megkönnyíti a dolgát, ha ismét kapnak egy ingatlant, ahol a munkahelyük közelében kipihenhetik magukat.

A cél most is az, hogy a koronavírusos betegekkel foglalkozók véletlenül se vigyék haza a vírusfertőzést, és adják át a családjuknak. Másrészt akiket egészségügyi dolgozóként ezúttal is átirányítanak a különböző Covid-osztályokra, a megfeszített munkatempó mellett megspórolhassák az utazásra szánt időt és energiát.

Az első hullám alatt volt olyan koronavírusos betegekkel foglalkozó szakember, akinek napi szinten 100 kilométereket kellett volna ingáznia. Nekik hatalmas segítséget jelentett egy felajánlott, üres ingatlan nem messze a kórháztól

– mesélte az Indexnek Berke Mónika, a Pihentesd a dokit egyik alapítója.

A civil, teljes egészében alulról szerveződő mozgalom szervezője hozzáteszi, amikor március 20-án belevágtak, alig három nap alatt egyből 50 lakást felajánlottak, elsősorban kisebb-nagyobb budapesti Airbnb kezelő cégek, akárcsak lakástulajdonos magánszemélyek.

Most azonban az első hullámmal szemben az üres „dokipihentető” ingatlanokra jóval nagyobb a kereslet, mint a kínálat.

Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy a teljes tavaszi karanténhelyzettel szemben egyelőre nem zártak be a főiskolák és az egyetemek. Így igaz, a turisták továbbra is hiányoznak, szeptembertől a legtöbb albérletbe visszaköltöztek a diákok.

Most, hogy másodszorra is belobbant a pandémia, Berke Mónikánál és két szervezőtársánál napi szinten egyre többen jelentkeznek a különböző kórházak munkatársai, köztük intézményvezetők, hogy újból élnének a lehetőséggel.

Jelenleg annyit tudnak, hogy két héten belül megközelítőleg 15-20 orvost, ápolót kellene átmenetileg lakáshoz juttatni.

Éppen ezért a Pihentesd a dokit jótékony ingatlanosai ezúttal is segítenek, és várják mindazok jelentkezését, akik eddig üres lakással járultak hozzá, hogy most is álljanak a Covid-osztályok egészségügyi dolgozói mellé. Közben természetesen számítanak új szereplőkre is.

Mi abszolút sikertörténetként éltük meg a kezdeményezést, reméljük, hogy ez most is így lesz. Aki tud, és szeretne élni a lehetőséggel, mind lakástulajdonosként, mind egészségügyi dolgozóként, nyugodtan jelentkezzen a Facebook oldalunkon

– fogalmazza meg az üzenetet a csapat nevében Berke Mónika.

Ha valakit a fertőzéstől való félelem tartana vissza, most is mindkét fél teljes biztonságban érezheti magát, miután a Pihentesd a dokit mozgalomban azúttal is ügyvéd által írt szívességi lakáshasználati szerződés védi a bérbeadót és ugyanúgy a bérlőt. Aki pedig igényt tart rá, ózonos takarítócégek önkéntes felajánlásával fertőtlenítik az ingatlanokat.

Etesd, akinek a leginkább szüksége van rá

Az első hullámban induló, sokakat megmozgató civil kezdeményezések közül az Etesd a dokit csapata szintén figyelemre méltó eredményeket ért el. Serfőző Márta, a Serfőző Gluten Free Bakery tulajdonosa és Keve Márton séf összesítése szerint június elejéig ők több mint 50 ezer adag étellel látták el a koronavírusos betegeket ápoló egészségügyi intézmények munkatársait.

Nagyon élveztük a közös munkát, a projekt a kezdetektől teljesen organikusan alakult, már két-három hét alatt sikerült új támogatókat bevonni. Marcival az élen elképesztően sok pozitív visszajelzést és köszönőlevelet kaptunk, aki séfként különösen odafigyelt, hogy igazán minőségi és egészséges legyen, amit a Covid-osztályok személyzetének küldünk

- osztotta meg az első hullám tapasztalatait Serfőző Márta.

Azért is hihetetlenül jó érzés volt segíteni, mert a koronavírustól leginkább sújtott vendéglátásban dolgozva, miközben mi is végig lebegtünk a teljes bizonytalanságban, ezeket a negatív energiákat sikerült egy jó ügy szolgálatába állítani

- magyarázza Serfőző Márta, miért vállalkoztak arra, hogy a jövőben egy magasabb szinten viszik tovább az Etesd a dokit.

Az ötfős szervezői gárda, (amelynek szintén tagja Pancsovay Zita, Drégelyi Xénia és Farkas Kata), már május elején Etesd néven létrehozta saját nonprofit közhasznú szervezetét, hogy a jövőben pénzügyi támogatásokat is befogadva, minél hatékonyabban segíthesse az első, és újabban a második Covid-hullám sújtotta rászorulókat.

Tavasszal a szándék az volt, hogy egy kicsit kedveskedjünk az egészségügyi dolgozóknak, és ennyivel is növeljük a szolidaritást, a társadalmi érzékenységet. Az első járványhullám utáni időszakban a Kiosk étteremhez kötődő Segítő Angyalok Alapítvánnyal együttműködve támogattuk az első járványhullám miatt munkanélkülivé vált vendéglátósokat is

- egészíti ki Keve Márton.

Jelenleg zajlik az előkészítés és a szervezői háttérmunka, a csapat tagjai azokkal a tavasszal megismert civil szervezetekkel dolgoznak együtt, akik a már jól működő ellátó hálózataik révén hatékonyan el tudják juttatni az Etesd segítségét a leginkább rászoruló társadalmi rétegekhez.

Folyamatos készenlétben állunk, figyeljük a változásokat. Elképzelhető, hogy a nélkülöző társadalmi csoportok mellett a kórházaknak két-három hét múlva ugyanúgy szüksége lesz ránk, és mi készen állunk. Ott szeretnénk támogatást nyújtani, ahol a mi eszköztárunkkal leginkább tudunk

– mondja Keve Márton.

