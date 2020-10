Drágább, mint a többi, mégis Fidesz-közeli céggel üzletel a IX. kerület

A ferencvárosi önkormányzat februárban meghívásos pályázatban keresett honlapfejlesztőt, és a 15 nap alatt lezavart eljárás végén a versenytársainál drágább ajánlatot adó Appsters Kft.-vel kötött szerződést – figyelt fel az Átlátszó. A Fidesz-közelinek mondott cég az elmúlt években jó néhány közpénzes megbízást kapott, az ügyvezetője pedig nem más, mint az a Bubla Áron, aki egy 2013-as gólyatábori szexbotrány eltussolásába bukott bele az ELTE ÁJK HÖK-elnökeként.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester az Átlátszó megkeresésére azt mondta, azért nem nyílt tenderen kerestek honlapfejlesztőt, mert a fideszes városvezetéstől megörökölt régi weboldalt nem tudták működtetni, és azért az Appsters nyert, mert az professzionálisabbnak tűnt a többi pályázónál.

Az Átlátszó emlékeztetett arra is, hogy az Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Kft.-t 2010-ben jegyezte be a három tulajdonos: Bognár Botond, Lozsádi Dániel (a 4 DROPS Solutions Kft.-n keresztül) és Nyírő András, az Index egykori alapító főszerkesztője, továbbá arról is írtak, hogy 2012-ben az Appsters készítette el az alaptörvény díszkiadásának iPadre optimalizált magyar és angol nyelvű változatát, továbbá referenciáik között szerepel a Terror Háza honlapja is. A cég éves forgalma 2018-ig 180 és 290 millió forint között mozgott, tavaly viszont már 379 millióra nőtt.