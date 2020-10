Csütörtöktől csak azok a gyerekek vehetnek részt az iskolai oktatáson, akiknek a belépéskor a testhőmérsékletük nem magasabb, mint 37,8 Celcius fok. Müller Cecília országos tisztifőorvos még szeptember közepén jelentette be az újabb szigorító intézkedést, miután kiderült:

a statisztikai adatok alapján a fiatalok körében terjed leggyorsabban a vírus,

noha főleg a 40 év feletti korosztály, és azon belül is a krónikus betegséggel rendelkezők szorulnak kórházi ellátásra.

Egy kétgyermekes családanya Miskolcon, az egyik gyárban kaphatta el a vírust. A kötelező karantén első napján még nem gondolta, hogy ő is érintett, de a tünetek hamar egyértelművé tették azt. A tesztelés során pedig be is igazolódott a gyanú. A karantén nemcsak az ő számára lett előírva, hanem a vele egy lakásban élő két gyermekének is. A családanya azonban nincs megelégedve az eljárással.

A gyerekeknek nem volt teszt. Az ÁNTSZ dolgozója azt mondta telefonon, amíg nincsenek a gyerekeknek tüneteik, addig nem csinálják meg a tesztet sem. Pedig ha én vírusos vagyok, akkor ők is azok!

- fakadt ki. Viszont a gyerekeknek tíz nap múlva - akár hordozzák a vírust, akár nem - tünetmentesség esetén iskolába kell menniük.

„Mi van ha a gyerekeim viszik be a vírust?"

- tette fel a kérdést az ÁNTSZ egészségügyi szakemberének, akitől választ azonban nem kapott.

Amanda 3 , illetve 10 éves gyermekei egyre nehezebben viselik a karantént, így alig várják, hogy ismét iskolába, és óvodába mehessenek, találkozhassanak tanáraikkal, pajtásaikkal. Akár úgy is, hogy tünetmentesek, mert számukra az állam nem készít tesztet.

Valószínű így betegedhetett meg egy kisváros bölcsödéjének konyhai dolgozója is. Az intézményvezető annyit név nélkül árult el nekünk, hogy az egyik munkatársuk a vírus tüneteit érzékelte, így az eljárás menete szerint megtörtént a hivatalos mintavétel. Amely pozitív lett.

A kontaktkutatáskor a munkatársakat alaposan kikérdezték, de a gyerekekre nem fordítottak semmilyen figyelmet. Így az is lehet, hogy a tünetmentes gyerekkel foglalkozó munkatársaim ismét elkapják a vírust, és ezzel egy vissza-visszatérő gócpont alakul ki a bölcsödékben és óvodákban.

Maruzsa Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a Kossuth Rádió „Jó reggelt Magyarország" műsorában arról számolt be, hogy mindenhol ugyan logisztikai műveletet igényel a testhőmérséklet-mérés, de ez kisebb-nagyobb átszervezéssel megoldható.

Lapunk több oktatási intézményt is megkeresett a témával kapcsolatban, hivatalosan azonban egyikük sem nyilatkozott. Kérdéseinkkel a felettes szervhez, a területileg illetékes tankerületi vezetőhöz irányítottak bennünket. Amint valamelyik tankerületi igazgató reagál, cikkünket frissítjük.

Egy fővárosi iskolában dolgozó tanár részletesen elmondta, hogyan zajlik a reggeli beléptetés:

csak meghatározott számú ajtón keresztül léphetnek be az iskolába a gyerekek, ahol a pedagógiai asszisztens, vagy a portás méri érintésnélküli lázmérővel a hőmérsékeltet. Megfelelő, 37,8 C fok alatt beléphetnek, ahol kézfertőtlenítést követően kezdődhet az oktatás.

Amennyiben a kritikus pont felett mutat a hőmérő, néhány perccel később megismétlik, és ha az is magas értéket mutat, egy erre a célra elkülönített helyiségbe helyezik el a gyermeket.

Már ha van hova. Óvodai, iskolai, és bölcsődei intézményvezetőkkel folytatott háttérbeszélgetésekben ugyanis többen is elmondták:

nincs az intézményben megfelelő helyiség, ahol a gyerekek várakozni tudnának a szülő érkezéséig.

Ladányi Zsolt, a XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának sajtó- és kommunikációs munkatársa annyit mondott az Indexnek, hogy hivatalos értesítést nem kapnak az oktatási intézmény vezetői arról, ha valamelyik diák elkapta volna a vírust. Erről az érintett szülőknek kellene tájékoztatniuk az óvoda vezetőjét.

Ez a legtöbb esetben akkor is elmarad, ha a gyereknél felmerül a gyanú, vagy azt meg is erősítették már pozitív teszttel.

Több tanár és intézményvezető is egyetértett: az óvodás gyerekek esetében is fontos lenne, hogy akkor is teszteljenek, ha a szülőnél kimutatták a vírus jelenlétét.

(Borítókép: Robin Utrecht/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)