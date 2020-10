Jakab Ferenc: szigorítás nélkül gyorsvonatként rohanunk a vesztünkbe

Magyarország ezen a héten a WHO besorolása szerint a súlyosan veszélyeztetett országok közé került az új típusú koronavírus-járvány adatai alapján - mondta egy online beszélgetésben Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem professzora, a Koronavírus-kutató Akciócsoport vezetője. A Constantin Tamás gyermekorvos által szervezett fórumon Falus András immunológus, valamint Tordas Dániel házi gyermekorvos vett részt.

A professzor szerint komoly aggodalomra ad okot az, hogy elmúlt hetekben egyre nőtt a járvánnyal összefüggésben elhunytak száma – ismeretes, hogy október első napján volt a járvány kitörése óta legmagasabb a napi halálozási szám –, és az is riasztó, hogy a két héttel ezelőtti 30-31 évről mostanra 40-41 évre emelkedett az igazolt fertőzöttek átlagéletkora.

A járvány terjedését nem tudjuk megállítani, nem látjuk, hogy tetőzne a fertőzöttek számának alakulása, és ha ilyen tendenciában rohanunk gyorsvonatként a vesztünkbe, akkor nagyon gyorsan ki fogjuk meríteni az egészségügyi kapacitásainkat

- mondta Jakab Ferenc. Ráadásul az ország tesztkapacitásait is kezdjük kimeríteni, így pedig nehéz valós képet kapni a járvány terjedési üteméről.

A virológus szerint ha a következő egy hónapban minden úgy marad, ahogy most van és nem jönnek szigorúbb intézkedések, akkor drasztikusan emelkedhet a fertőzöttek száma, akik egyre idősebb és veszélyeztetettebb korosztályokból kerülnek majd ki. Emiatt pedig folyamatosan nő majd a kórházi ellátásra és lélegeztetésre szorulók száma is, így hamar ki fogjuk meríteni az egészségügyi kapacitásokat. Továbbá várhatóan be fog robbanni a járvány az idősotthonokba és a szociális intézményekbe is. Nem vagyok optimista - tette hozzá Jakab Ferenc.

Müller Cecília országos tisztifőorvos tegnapi közlése szerint egyébként jelenleg 25 idős-, illetve szociális otthonban találtak koronavírus-fertőzöttet, és

ebből 4 intézményben több mint 20 fertőzött ápoltról tudnak.

Azt egyébként kedvezőnek nevezte a tisztifőorvos, hogy a legtöbb intézményben 1-5 fő között van a felderített esetek száma, amelyek sokszor tünetmentes gondozókat és ápoltakat takarnak. Mindössze kettő olyan intézmény van, ami az első hullámban is érintett volt.

A beszélgetés során a virológus kitért arra is, hogy szakmailag nem látja sok értelmét az iskolai lázmérésnek ebben a formában, mivel azt tudni, a fiatalabbaknál enyhébb tünetekkel jár a fertőzés lefolyása, sokkal több a tünetmentes fertőzött is, akik lázmérésnél esetleg maszk nélkül sorban állva, vagy később az osztályteremben tovább fertőzhetnek. Ráadásul a fertőzöttek a tünetek megjelenése előtti 1-2 napban is továbbadhatják a vírust.

