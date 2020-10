A Balassagyarmati Járási Ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását kérte arra az egykori állatorvosra, akinek területén méltatlan körülményeik miatt az állatok nagy része lesoványodott, megbetegedett, sőt több el is pusztult – írta az ugyeszseg.hu.

A vád szerint a férfi állatok tartására nem alkalmas, szemét és állati csontmaradványok által borított területen takarmány, kiszolgáló épület, illetve szélvédett, száraz pihenőhely nélkül tartott több mint száz haszonállatot, köztük szamarakat, juhokat és mangalica sertéseket. Gondozásukra, ellátásukra és állatorvosi vizsgálatukra nem fordított kellő figyelmet, megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt, vizet az állatok nem kaptak. Mivel a szamarak patájának megfelelő ápolása is elmaradt, ez olyan mértékű ízületi elváltozást eredményezett, hogy az állatok járásképtelenné váltak, közülük hét el is pusztult. A szükséges gondozás elmulasztása miatt több juh is rühös lett, rendszeres nyírásuk, körmölésük szintén nem történt meg. Bár korábban már felszólította erre a hatóság, és 2018-ban a sertéstartástól már el is tiltotta a vádlottat, mégis több mangalicát is tartott egy fémhálóval elkerített részen, melyből éles drótdarabok álltak ki, ezért fennállt annak veszélye, hogy az állatok megsérülhetnek.

A rossz tartási körülmények, a megfelelő ápolás és a gondozás elmaradása az állatoknak különös szenvedést okozott, több állat egészségkárosodást szenvedett vagy elpusztult, a tetemeket a felszólítás ellenére sem távolította el, állapította meg a 2020 februárjában tartott szemle.

Az egykori állatorvos vádlott kamarai tagságát a Magyar Állatorvosi Kamara már 2016-ban felfüggesztette, egyben az állategészségügyi engedélyét bevonta.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség a korábban már állatkínzás miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta vádiratában. Indítványt tett a vádlottal szemben korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelésére és az állatorvosi tevékenység gyakorlásától végleges hatállyal történő eltiltására, valamint a 258 175 Ft összegű bűnügyi költség megfizetésére kötelezi.