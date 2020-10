Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet is részt vesz a magyar fejlesztésű favipiravir hatóanyagú gyógyszer klinikai vizsgálatában - közölte az intézmény megbízott főigazgatója szombaton a kórház MTI-hez eljuttatott videójában. Bogos Krisztina hangsúlyozta: számos kérdésre vár választ a vizsgálat, többek közt arra, hogy mennyire hatásos a szer a koronavírus-fertőzötteknél, milyen biztonsággal adható és arra is, hogy a fertőzés mely szakaszában alkalmazzák a kezelést.

Takács Gábor, a kórház osztályvezető főgyógyszerésze a favipiravirt a legújabb ígéretes lehetőségnek nevezte a koronavírus kezelésében. Elmondta, a gyógyszer nem teljesen ismeretlen, ugyanis Japánban és Kínában más indikációban influenza kezelésére már használták. A legújabb adatok szerint azonban a koronavírus kezelésében is hatékony.

Takács Gábor szerint egy klinikai vizsgálat hónapokig tart, komoly módszertan szerint történik és biostatisztikai kiértékelés történik a végén. Mivel a vizsgálat nemrég indult, még több hónap, mire elmondható az, hogy a favipiravir valóban hatékony. Mindenesetre az eredmények eddig más klinikai vizsgálatok és adatok alapján rendkívül biztatóak.

A kórházban a koronavírus-ellátás mellett a rehabilitációs tevékenységet is folytatják - mondta Varga János osztályvezető főorvos. Azokat a betegeket, akiknél felmerül a tüdőtranszplantáció egy előrehaladott stádiumú krónikus tüdőbetegség miatt, be tudják vonni a rehabilitációs programba, ahol nemzetközileg is elismert szakemberek foglalkoznak velük.

Azok a betegek, akiknek szükségük van rá, objektív megítélést kaphatnak, ezt követően pedig bemutatják őket a tüdőtranszplantációs várólista bizottságnak – mondta.