Öt helyen tartanak ma időközi választást

Öt településen tartanak vasárnap időközi önkormányzati választást – adta hírül az MTI.

A Somogy megyei Balatonszemesen polgármestert választanak, mert a települést addig vezető Szomorú Szilárd a nyáron lemondott. A tisztségért négyen indulnak: hárman függetlenként, egyikük pedig a Fidesz–KDNP színeiben.

A Nógrád megyei Cserhátsurányban polgármestert és önkormányzati képviselőket is választanak, mivel a képviselő-testület nyáron feloszlott. A polgármesteri posztért hárman függetlenként, egy jelölt a Magyar Munkáspárt színeiben indul. A négy képviselői helyért tizenöt jelölt verseng.

Baranya megyében Cserdiben és Bostán is időközi polgármester-választást tartanak. Cserdiben a települést 2006 óta irányító független Bogdán László júliusban elhunyt. A tisztségért két független jelölt indul.

Bostán a tavaly októberben megválasztott független polgármester, Németh Tamás lemondott. Két független jelölt száll versenybe a tisztségért.

A Borsod–Abaúj–Zemplén megyei Abaújszolnokon polgármestert és négy önkormányzati képviselőt választanak, mert a képviselő-testület feloszlott. A polgármesteri posztért három független jelölt, a négy képviselői helyért pedig tizenegy független jelölt indul.

A helyi választási irodák a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására a szavazóhelyiségekben kézfertőtlenítőt helyeznek el. A szavazatszámláló bizottságok tagjai maszkot viselnek, és erre kérik a választókat is. Kérik azt is, hogy ha sorban kellene állni, a szavazók tartsanak egymástól legalább másfél méter távolságot, és vigyenek magukkal tollat a voksoláshoz. A betegek, a mozgásukban korlátozottak most is mozgóurnát kérhetnek, legkésőbb a szavazás napján délig.