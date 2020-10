Áder János globális klímakatasztrófától tart

A köztársasági elnök a globális felmelegedésről szóló aggodalmának és abban való emberi szerepvállalásnak adott hangot a 2020. október 5. és 9. között megrendezésre kerülő Témahét nyitó előadásán, melynek célja a fenntarthatóság üzenetét a pedagógusokon és diákokon keresztül közvetíteni az egész társadalom felé. Eddig több mint 1 700 iskola 380 000 diákja regisztrált a programba, ebből közel 120 iskola a határon túlról.

Ébresztő, élj ökosan!

- summázta az előadása elején üzenetét a köztársasági elnök. Az államfő szerint mindenki érezheti, hogy valami megváltozott a környezetében. Példaként említette, hogy iskolás korában elképzelhetetlen volt szeptemberben a tartósan 30 fok feletti napi csúcshőmérséklet, illetve hogy az ősz első hónapjában hőségriadót kelljen elrendelni, ahogy az három éve történt.

A katasztrófák sorából kiemelte a sok millió hektárt letaroló tűzvészeket - amik ugyanakkor a NASA 2019-es adatai szerint 2003 óta 25 százalékkal csökkentek globálisan.

Megemlítette a "minden korábbi rekordot" megdöntő árvizeket is - amelyekkel kapcsolatban szintén csökkenő trendet láthatunk az Earth System Dynamics kutatása alapján.

Áder János kitért még a hőségrekordokra az északi sarkkörön túl, az évekig tartó aszályokra, a kihaló állat- és növényfajokra és az éhínséget hozó sáskajárásokra.

Az államfő szólt arról is, hogy a klímaváltozásnak nemcsak a hőségrekordok, az aszályok a következményei, hanem az is, hogy az elmúlt években felgyorsult a víz körforgása, az úgynevezett hidrológiai ciklus, ami a korábbiaknál egyenetlenebb csapadékeloszlást, pusztítóbb viharokat, özönvízszerű esőket és váratlan villámárvizeket okozhat.

Áder János előadásában kitért arra, hogy a természeti katasztrófák számos országban élelmiszerhiányt okozhatnak, az éhínségek pedig társadalmi feszültségekhez, politikai bizonytalanságokhoz vezethetnek. Ezért indokoltnak látja az ENSZ főtitkára, António Guterres igényét, aki 200 milliárd dollár segélyt kért a fejlett országoktól.

Az államfő hangsúlyozta, hogy számára ezekben a folyamatokban az ember által kibocsátott üvegházhatású gázok, kiváltképp a széndioxid jelentik a legnagyobb problémát. Az államfő ezt összefüggésbe hozta az emberiség energiafogyasztásával, "a vízfogyasztás kétszer, az energiafogyasztás háromszor olyan gyorsan nő, mint a népesség".

Szólt arról is, hogy ebben a folyamatban a közlekedésnek is jelentős szerepe van: míg ötven éve 200 millió autó közlekedett a Földön, addig most 1,5 milliárd, a repülőgépen utazók száma 300 millióról 4 milliárdra emelkedett, a növekvő élelmiszerigények miatt pedig 100 millió hektár trópusi erdőt vágtak ki 1980 és 2000 között.

Áder János hozzátette, hogy klímakatasztrófától tart, aminek elkerülése érdekében a széndioxid-kibocsátás csökkentése, az úgynevezett dekarbonizáció a legfontosabb feladat. Elmondása szerint az egyre nagyobb energiaigényt jelentős részben még mindig szénerőművek elégítik ki, amelyek megújuló energia erőforrásokkal való felváltása egyre sürgetőbb feladat.

Magyarország ennek érdekében bezárja az utolsó nagy szénerőművet, a Mátrai Hőerőművet, amit az állami cég, az MVM tavasszal 17,44 milliárd forintért vásárolt vissza Mészáros Lőrinc érdekeltségeitől. Az államfő kijelentette, hogy Magyarország többszörösére növeli a naperőművi kapacitást, az atom- és napenergia segítségével pedig már tíz év múlva eléri, hogy az országban megtermelt áram 90 százaléka szén-dioxid-mentes legyen.

A köztársasági elnök közölte: elkezdődik a tömegközlekedésben használt buszok elektromosra cserélése, és elindul egy több százezer hektáros erdőtelepítési program.

Áder János ezúttal is felhívta a figyelmet arra, hogy szerinte a lakosság saját maga úgy segítheti a széndioxid kibocsátásának csökkentését, ha például a földgázzal fűtő háztartásokban egy fokkal csökkenti a lakás hőmérsékletét, ezzel ugyanis 7 százalékkal kevesebb földgázt fogyasztanak, és a széndioxid-kibocsátásuk is kevesebb lesz.

Az államfő a volt amerikai elnök Barack Obamát idézve hozzátette: a mostani generáció az első, amelyik a saját bőrén érzi a klímaváltozás következményeit és az utolsó, amely még tehet ellene.

"Az emberiség mostanáig a természettel küzdött, mostantól a saját természetével kell megküzdenie" - idézte Gábor Dénes magyar Nobel-díjas fizikust Áder János, megjegyezve, hogy a fenntarthatósági témahét jó lehetőséget nyújt a tájékozódásra, a kérdések felvetésére, a megoldások keresésére és a szemléletformálásra.

Az idei fenntarthatósági témahetet október 5-9. között tartják. Eddig több mint 1700 iskola - ebből csaknem százhúsz a határon túlról - 380 ezer diákja regisztrált a programba.

A Fenntarthatósági Témahét a legnagyobb diákoknak szóló fenntarthatósági szemléletformáló program, ami - bár nevében csak egy hetet jelez - valójában a programok a következő hat hétben tartanak.