Mindenkinek börtön jár a hálapénzért – a másodállást is megtiltják a felemelt bérű orvosoknak

A Magyar Orvosi Kamara delegációja szombaton egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel, ahol áttekintették az egészségügy problémáit. A MOK javaslatait a kormány elfogadta, ezért Gulyás Gergely és Kásler Miklós hétfőn már be is nyújtotta az Országgyűléshez az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényjavaslatot, amely az orvosi bérek növeléséről, illetve az orvosi másodállások és a hálapénz eltörléséről rendelkezik.

A törvényjavaslat szerint 2021. január 1-től az a személy,

aki egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggésében egészségügyi dolgozónak, egészségügyben dolgozónak vagy ezekre tekintettel másnak az egészségügyről szó törvényben meghatározottak szerint jogtalan előnyt ad vagy ígér, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Büntető Törvénykönyv módosítása szerint tehát jövőre egy év börtön járhat annak is, aki hálapénzt ad vagy fogad el.

A törvényjavaslat emellett tiltja a másodállású magánpraxist, illetve az állami infrastruktúra magáncélú használatát is:

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (a továbbiakban együtt: gyakorolható tevékenység) kivételével – kizárólag a Kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével létesíthet. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató székhelyén vagy telephelyén nem végezhet olyan egészségügyi tevékenységet, amire az egészségügyi szolgálati jogviszonya nem terjed ki.

A törvényjavaslat rendelkezik továbbá arról is, hogy a fenntartó döntése alapján az egészségügyi dolgozót kirendelhetik egy másik intézménybe is munkavégzés céljából, erről azonban előtte ki kell kéri az érintett egészségügyi szolgáltató vezetőjének véleményét is.

A kirendelés időtartama határozott időre szólhat csak, amely nem haladhatja meg az egy évet, ezt azonban egy alkalommal meg lehetne hosszabbítani még egy évvel. A törvényjavaslat szerint erről legalább tíz munkanappal előtte tájékoztatni kell majd az egészségügyi dolgozót.

