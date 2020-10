Újabb helikopterek érkeznek a honvédséghez

Két újabb Airbus H145M könnyű szállító, kutató-mentő és támogató helikopter landolt a hétvégén a Magyar Honvédség szolnoki bázisán, és ezzel tizenegyre emelkedett a honvédség modern gépeinek száma – írta a Magyar Nemzet. A lap értesülései szerint még öt érkezik idén a gyártó németországi, Donauwörth-i gyárából, míg a húszdarabos rendelésből fennmaradó gépek jövőre érkeznek meg.

A honvédség a Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program keretében 2018-ban döntött a meglévő orosz gyártmányú helikoptereinek modern gépekkel kiváltásáról. Az Airbusszal kötött szerződés az új helikopterek mellett öt évre szóló logisztikai támogatásra, kiképzésre és átképzésre is kitért, továbbá arról is megállapodtak a felek, hogy az Airbus egy új, helikopter-alkatrészek gyártásával foglalkozó kompetenciaközpont is felépít Gyulán.

Kapcsolódó Komoly fegyverkezésbe kezdett a Magyar Honvédség Mondjuk rá is fért, mert az elmúlt 25 évben szinte minden elavult. A környéken nekünk lesznek a legmodernebb német harckocsijaink, veszünk 8 szállítógépet, 36 helikoptert, és cseh licenc alapján újraindul a magyar kézifegyvergyártás.

A lap szerint a most érkezett helikopterek az elérhető legmagasabb szintű, úgynevezett HForce fegyverzeti rendszer alkalmazására is képesek, személyszállításra, egészségügyi kiürítésre, kutató-mentő, tűztámogató és felderítő, valamint határőrizeti feladatok ellátására éjjel és nappal egyaránt alkalmasak.

A honvédség emellett tizenhat darab H225M típusú, az Airbus franciaországi gyárában készülő, közepes méretű katonai szállítóhelikoptert is rendelt. Ezek 2026-tól a kifutó, még szovjet gyártású Mi-8-as és Mi-17-es szállítóhelikoptereket váltják fel.

(Borítókép: A Magyar Honvédség egyik új beszerzésű Airbus H145M helikoptere repül Budapest felett 2019. november 18-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)