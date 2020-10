Müller Cecília és az Operatív Törzs: mindenhol növekszik a fertőzöttek száma

Halljuk a híreket, halljuk azt is, hogy a Covid-betegek ellátására kijelölt intézményekben is nő az ápoltak száma. Ezért egészségügyi dolgozók vezénylése is zajlik. Ez azt jelenti, hogy igyekszünk továbbra is a vírusos betegeket koncentráltan ellátni azokon a helyeken, ahol minden feltétel adott – technikai eszközök, gyógyszerkészletek, lélegeztetőgépek