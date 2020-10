A Balatonon is bemutatkozhat az első napelemes magyar versenyhajó

Most elsősorban a külföldi versenyekre koncentrálnak, de nem kizárt, hogy 2021 nyarán többször is ellátogatnak majd a Balatonhoz – mondta a Magyar Nemzetnek Czibere Szilárd villamosmérnök-hallgató, a BME négy karának és más egyetemek hallgatóiból alakult Solar Boat Team (SBT) csapatkapitánya. Hozzátette: egy napelemes hajóknak kiírt verseny megszervezése óriási turisztikai vonzerőt jelentene a Balatonnak is.

A hat éve létrejött csapat célja egyébként az volt, hogy megépítse Magyarország első napelemes hajóját, ami 2016-ra sikerült is. Azóta folyamatosan járják az ilyen hajóknak kiírt versenyeket, legjobb eredményüket, egy ötödik helyezést Oroszországban szerezték.

A csapat idén is tovább fejlesztette a Lana névre keresztelt, napelemről üzemelő sporthajót. Mint a kapitány elmondta, az alapvetően versenyzésre tervezett jármű kialakításánál fontos szempont volt az áramvonalas kialakítás, a vízhez simuló lapos forma.

A jövőben is a mostanihoz hasonló kialakítással számolnak, de emellett várhatóan már ősz folyamán felszerelik a hajó szárnyait, amelyek lehetővé teszik, hogy a vízből kiemelkedve haladjon, és elérje az akár 50–60 kilométeres óránkénti sebességet – közölte Czibere Szilárd. Hozzátette: a szárnyak egyébként már gyártási fázisban vannak.