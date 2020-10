Könyvdarálás után itt a homofób kirakatragasztás

A falragaszon a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom logója látható, a szervezet saját honlapján nem tesz említést az akcióról.

Mint azt az Index is megírta, Dúró Dóra országgyűlési képviselő szeptember végén tartott sajtótájékoztatót, ahol ledarálta egy iratmegsemmisítőben a Meseország mindenkié című könyvet, a politikus szerint ugyanis a könyv többek között a "homoszexualitást propagálja", és ez "támadás a magyar kultúra ellen". A mesekönyv bűne az volt, hogy több kisebbség mellett LMBTQ karaktereket is szerepeltet a történeteiben.



A Youtube azóta törölte a videósajtótájékoztatót, arra hivatkozva, hogy az, megsértette a csatorna gyűlöletkeltő tartalommal kapcsolatos szabályzatát.



Az Index megkereste a könyvesbolt vezetőjét, aki azt nyilatkozta, hogy valószínűleg éjszaka ragasztották fel a plakátot, ők is a közösségi médiából értesültek, egy, a Szentkorona Rádió honlapján megosztott cikkét továbbítottak a boltnak, szimpatizánsok. Azóta a Pagony vezetősége, ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett, a plakátot eltávolították.



Barcsa-Turner Gábor, aHatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom társelnöke az Indexnek küldött levelében azt írta: nemcsak EGY könyvesbolton jelent meg a matrica, hanem mintegy tucatnyin. Hozzátette:

Tervezzük további plakátok elhelyezését, és egyéb figyelemfelkeltő akciók is várhatóak az ügyben.

Dúró Dóra a Mi hazánk Mozgalom képviselője az Index kérdésére, hogy mit gondol az akcióról, azt válaszolta:

Helyénvalónak tartom. Minden olyan figyelemfelkeltésre alkalmas felületet meg kell ragadni, ahol jelezni lehet, hogy mit tartalmaz egy könyv, ez különösen igaz a gyerekeknek szánt tartalmak esetében. Mint ahogyan a filmek esetében is van 18-as karika, üdvözölném, ha lenne egy előzetes, vagy olyan felhívás, ahol jelzik a szülőknek, hogy mi áll a könyvben.