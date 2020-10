Számozott, számonkérhető biciklis és robogós futárokat szeretne a belvárosi polgármester

Belváros Önkormányzatánál most telt be a pohár, ezért Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester levelet írt a futárcégek vezetőinek. Mint fogalmaz,

már korábban több futárcég vezetőjét felkértem a békés egymás mellett élés érdekében nélkülözhetetlen fontosságú együttműködésre, azonban egyelőre változás nem következett be, a közlekedési morál nem változott a futárok körében.

Leveléből kitűnik, hogy bár évek óta azért dolgozik, hogy a belvárosiak biztonságos, élhető és fenntartható környezetben élhessenek, most úgy látja, hogy szabályos, egymás testi épségét nem veszélyeztető közlekedés nélkül ez nem fog menni.

A városrész vezetője a futár cégek vezetőinek felelősségi körét is pontosan definiálta: szemléletformálás! - ennek jegyében a cégvezetőket arra kérte, hogy futárjai figyelmét rendszeresen hívják fel a KRESZ szabályainak a betartására, és arra, hogy a az útviszonyoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő sebességgel tekerjenek.

A korábbi kérések megismétlésén túl azonban a polgármester ez úttal új ötletét is megosztotta a cégvezetőkkel. Több olyan baleset is történt ugyanis a kerületben, melyeknek kerékpáros futárok is részesei voltak, de a helyzetet tisztázása során nem sikerült őket felelősségre vonni.

Emiatt azt kezdeményezi, hogy minden futárcég a saját csomagszállító dobozain és táskáin jól láthatóan, 3 oldalon tüntessen fel egy egyedi azonosító jelet vagy számot.

Az azonosításnak nem a büntetés, a szankcionálás a célja, hanem a visszatartóerőként való funkcionálás a szabálytalan közlekedésben, a forgalomban való felelősségteljes részvétel elősegítése - teszi hozzá Szentgyörgyvölgyi Péter.

A felvetés kapcsán az Index megkereste Kürti Gábort, a Hajtás Pajtás futárcég vezetőjét, aki elmondta, hogy a levelet megkapták, de úgy látják, további egyeztetésre lesz szükség Belváros-Lipótváros Önkormányzatával. Ennek első körére egyébként kedden már sor is került. A futárcég saját álláspontját várhatóan a hét végére alakítja ki.

Megkérdeztük a szomszéd kerület, Terézváros vezetőjét is, Soproni Tamás úgy fogalmazott, hogy „az V. kerület polgármesterének javaslata előremutató, hiszen a felelős közlekedés mindannyiunk érdeke. A közlekedésben egyre nagyobb teret nyerő robogós és kerékpáros futárok esetében abszolút támogathatónak gondolom azt az elképzelést, hogy akárcsak az autósok, ők is beazonosíthatóak legyenek. Véleményem szerint a szabályozás valódi terepe a KRESZ lehet.”

