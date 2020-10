November 1-jétől 20 százalékos béremelést kapnak az ápolók

Már 2021. január 1-jétől jelentős béremelés lesz az orvosoknál, a bértábla alapján 125 százalékos növekedés jön – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit ismertetve a délelőtti kormányszóvivői tájékoztatón.



Egy három éve dolgozó rezidensnek is 613 ezer forint bruttó jövedelme lesz, egy 40 éve dolgozó orvosnak 1,7 millió forintos bére lesz. Ez 2022-ben 788 ezer, illetve 2,1 millió forintra emelkedik, míg az emelés végén 875 ezer, illetve 2,4 millió forint lesz a kereset - erősítette meg a miniszter.

A kormány az ápolói béremelést is kiemelten kezeli, ezért az ápolók bére

20 SZÁZALÉKKAL NŐ NOVEMBERTŐL, ÉS 2022-TŐL PEDIG TOVÁBBI 30 SZÁZALÉKKAL.

A miniszter szerint a rendszerváltozás óta nem volt ilyen növekedés. A kormány örül, hogy az orvosi kamarával sikerült megegyezni, és az Országgyűlés is egyetértésre jutott, konszenzussal fogadta el a javaslatot. Gulyás Gergely azt mondta, hogy a kormány nagyon fontosnak tartja a hálapénz kivezetését és az orvoselvándorlást megállító bértáblát is.

A orvosok összeférhetetlenségéről azt mondta, hogy a törvény valóban korlátozza a magánpraxis lehetőségét, de nem szeretnék mindenáron tiltani.

Az nem lehet, hogy valaki a rendes munkája mellett még három másik magánrendelésen is dolgozik.

A kormány célja egy olyan rendeleti szabályozás kialakítása, amely ami erre az ésszerűség keretein belül lehetőséget ad. A javaslatot érő vitás kérdésekről azt mondta, hogy ezek normális esetben lényegtelen kérdések, de a járvány miatt most nagyon fontos a kirendelés és az átvezénylés kérdése. A részletszabályokat is egyeztetik az orvosi kamarával. A kormány álláspontja az, hogy egészségügyi veszélyhelyzetben a vezénylés indokolt, de békeidőben, normális helyzetben ez csak kivételes lehet. Példaként tömegszerencsétlenség esetét említette a miniszter.

Mint mondta:

A háziorvosoknál is új szabályok jönnek januártól, a bértáblánál rosszabbul ők sem kereshetnek majd.

Gulyás Gergely a koronavírus-járványról szólva azt mondta, hogy a második hullám mindenhol felfutó ágban van, Magyarország is a jobban védekezők közé tartozik. A kormány szerint a legfontosabb az életek védelme, ezért örömteli, hogy az elhunytak számában kedvező a helyzet: az egymillió főre eső halálos áldozatok száma van, ahol meghaladja a 700-at, nálunk ez a szám 90. A régióban ez az átlagos, hasonlóan állnak a csehek és az osztrákok is.



A kormány azt kéri, hogy a szabályokat továbbra is mindenki tartsa be. Gulyás Gergely ismertette a járványügyi nemzeti konzultáció eredményeit is.

Nyitott kérdés volt, hogy a magyarok a védekezés mely eszközeit támogatják a leginkább. A válaszok szerint

83 százalék a maszkviselés létező szabályait ítélte a legfontosabbnak;

79 százalék támogatta a rendezvények korlátozását;

ugyanennyien az országhatárok lezárását;

78 százalék támogatta a távolságtartásra vonatkozó intézkedéseket;

64 százalék szerint helyes a védekezéshez szükséges eszközök kivitelének korlátozása;

az időseknek fenntartott vásárlási idősávot 62 százalék támogatta;

a kijárási korlátozás pedig a válaszadók 59 százaléka szerint helyes.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely közölte: a kormány döntése alapján a kaszinóknak is be kell zárniuk 23 órakor.

Családvédelem

Első olvasatban tárgyalta a kormány Novák Katalin családvédelmi csomagját, ebből az 5 százalékos kedvezményes áfát az új lakások esetében már el is fogadta - ezt tegnap a Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be. Egyszerűsítik az építési eljárást, ami azt jelenti, hogy az engedélyezési eljárás egyszerűsödik. A kormány benyújtja a hitelmoratórium meghosszabbítására vonatkozó javaslatot, amit október 18-án már tárgyalni is szeretnének az Országgyűlésben. A kabinet javaslata szerint





nem kell törlesztenie annak, aki nyugdíjas, gyermeket nevel, vagy közfoglalkoztatott, illetve azoknak a cégeknek, amelyeknek a bevétele 25 százaléknál jobban visszaesett.

Gulyás Gergely megismételte: a kormánynak a munkahelyek és a családok védelme a legfontosabb. A KSH szerint 4,513 millióan dolgoznak, ez csak 18 ezerrel marad el a csúcstól. Az uniós munkanélküliség 7,5 százalék, Magyarország jelenleg 3,8 százalékon áll. A miniszter szerint a munkaerőpiacon sikeres a magyar kormány gazdaságvédelme.



Főváros

A baloldali válságkezelés mindig adóemeléssel jár - mondta Gulyás Gergely a főváros által felvetett fél százalékos újraindítási adóról. Mint ismeretes a fővárosi hiány jelenleg 69 milliárd forint, ezért újraindítási adót tervez Karácsony Gergely főpolgármester.

Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy a jövő héten ülésezik a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, ahol erről is beszélhetnek, de a jelenlegi magyar kormánynak nem ez a válságkezelési módszere. Az Orbán-kormány az adócsökkentés kormánya – mondta. Gulyás Gergely szólt arról is, hogy az államnál többet senki nem vesztett a válságon, ez a néhány tízmilliárd forint ehhez képest elenyésző. A kormány tud spórolási tanácsokat adni - hangsúlyozta. Szerinte a főváros egymilliárdot spórolhatna a sok alpolgármester és tanácsadó bérén.

Az önkormányzatok közvetlen uniós támogatásáról szólva Gulyás Gergely azt mondta: erre nincs jelenleg lehetőség, erről politikai nyilatkozatok jelennek csak meg.

Egyéb kiemelt kérdések

Gulyás Gergely a lex-CEU-ról azt mondta, hogy ítéletet vizsgálják, de eleget fognak tenni az abban foglaltaknak. Hozzátette: elképzelhető, hogy párbeszédet kezdeményeznek az ítélet pontosítására.

A Soros György által felvetett Magyarország elleni uniós próbaperről azt mondta, hogy ez az európai jogban nem értelmezhető.

A Színház- és Filmművészeti Egyetemről a miniszter azt mondta, hogy kötelező utalni a béreket, de kötelező bejárni is.

Áder János államfő esetleges utódjáról szólva Gulyás Gergely hangsúlyozta: 2022. január 1 után foglalkoznak majd a kérdéssel. A felmerülő jelöltekről azt mondta, hogy mindig kerülnek elő új nevek.

A szerencsi időközi választás esélyeit a miniszter jónak tartja a kormánypárt szempontjából, és abban reménykedik, hogy a kormánypárti jelölt, Koncz Zsófia fog nyerni.



Dzsudzsák Balázs diplomata-útleveléről a miniszter azt mondta, hogy nem az ő hatásköre a kérdés, de szerinte az nem jelenthet gondot, hogy egy több mint száz válogatott mérkőzéssel rendelkező labdarúgónak van ilyen.