Éjfélig nem járnak a vonatok Ferencváros és Kelenföld között

Éjfélig meghosszabbították a Ferencváros és a Kelenföld közötti ideiglenes forgalmi rendet, amely szerint nem járnak vonatok a két állomás között – olvasható a MÁV-csoport honlapján. A Mávinform korábbi tájékoztatása szerint Ferencváros és Kelenföld között szerda hajnalban egy tehervonat az előtte álló tehervonatnak ütközött. Most azt írták, hogy az érintett szakaszon csütörtök estére végeznek a helyreállítással, ezért az ideiglenes közlekedési rendet éjfélig meghosszabbították.

Továbbra is Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek a pécsi és a hegyeshalmi vonal távolsági vonatai, valamint az S36-os és G43-as elővárosi járatok is. Péntek hajnalban azonban újra az eredeti útvonalon járhatnak a vonatok.

Az M3-as metrópótló, az M4-es metró és az 1-es villamos kijelölt szakaszain a vasúti jegyeket és bérleteket csütörtök éjfélig elfogadják – tették hozzá.