Kásler Miklós: A háziorvosi rendszer megváltoztatása a következő nagy lépés

Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere a Spirit FM-nek adott interjújában elmondta, hogy a koronavírus-járvány természete megváltozott, jelen pillanatban a terjedés közösségekben valósul meg, így lényegesen nehezebb kontrollálni mint tavasszal. A második hullám a 20-40 év közöttieket érintette augusztus-szeptember hónapokban, most már azonban fokozatosan tolódik el az idősebb korosztályok felé.

A 65 év felettiek 8-10 százalék között érinti a fertőzés. A kórházi kapacitások 53 százaléka van kihasználva, 47 százalékon nincs beteg. Az orosz és kínai vakcina-fejlesztéseket csak akkor lehet embereken alkalmazni, ha megvan a megfelelő, teljes bizonyosság. Felelősséggel nem bocsátkozhat találgatásokba azzal kapcsolatban, hogy mikor készül el a megfelelő vakcina – mondta a miniszter.

Az sem egyértelmű, hogy egyféle vakcina elegendő lesz, vagy többféle kombinációjára lesz szükség. A Pécsi Tudományegyetemen a Jakab Ferenc professzor által végzett kutatásaira érdemes odafigyelni – hangsúlyozta. A paraszolvenciával kapcsolatban elmondta, hogy további 18 kormányrendeletet kell elfogadtatni még december 1-e előtt.

Az alapellátást olyan helyzetbe kell hozni, hogy a diagnosztika jelentős része kerüljön át oda a kórházakból és a terápiából is, amit lehet, ott végezzenek el, így lehet csökkenteni a várakozási időt a kórházakban. Ennek a kulcsszereplői a családi orvosok

– mondta az egészségügyért is felelős miniszter, aki azt is elmagyarázta, hogy jelen pillanatban a családi orvos a licencének megfelelő tevékenységeket láthat el. A cél pedig az lenne, hogy ha van további szakvizsgája, például sebész vagy neurológus, akkor ezeket is használhassa családorvosi praxisában. Ennek feltétele, hogy legyen meg a műszerezettsége és fizesse meg a biztosító.

A miniszter úgy látja, hogy a leletek 80 százalékáról lehetne dönteni volna alapellátási szinten. Az a 15-20 százalék, amelyet nem tud így megítélni a családorvos, azt digitálisan továbbküldi a következő ellátási szintre. Nagyon nagy különbség, hogy nem a beteg utazik, hanem a lelet – összegezte.