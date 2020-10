Tarol a koronavírus a XII. kerületi óvodákban

Bár a Hegyvidéki Önkormányzat rendszeresen fertőtleníti az intézményeit, és fizeti a nevelési intézményeiben dolgozók rendszeres tesztelését, mégis több óvodában és bölcsődében is több csoportot átmenetileg be kellett zárni – vette észre az Infostart a XII. kerületi polgármesteri hivatal honlapján. A portál szerint a Zugligeti bölcsődében egy csoport van bezárva, mivel egy koronavírus-fertőzést elkapó kisgyermeknevelő miatt a csoportban vele dolgozó kollégái és tíz gyerek került járványügyi megfigyelés alá. A többi bölcsőde jelenleg zavartalanul működik.

A XII. kerületi óvodák közül rendkívüli szünetet rendeltek el mind a Városmajori óvoda székhelyén – ahol két dolgozónak lett pozitív a tesztje –, mind a tagóvodában. Mivel a székhelyen az egyik dolgozó a földszinti csoportok egyikében, a másik dolgozó az emeleti csoportok egyikében dolgozik, és a csoportok elkülönítése csak szintenként oldható meg, valamennyi csoport részére rendkívüli szünet elrendeléséről döntött az Oktatási Hivatal.

Emellett a pandémia miatt a Csermely Tagóvoda október 11-ig, a székhelyóvoda október 18-ig tart zárva. itt az egyik csoportban egy dolgozó, a másik csoportban azonban egy kisgyermek fertőződött meg, ezért rendeltek el zárlatot.

Az Orbánhegyi Óvodák tagóvodájában két dolgozónál mutatta ki a PCR-teszt a fertőzést, mindketten a Narancssárga csoportban dolgoznak, az idejáró gyerekek legkorábban október 12-én mehetnek óvodába. Mivel itt megoldható a csoportok elkülönítése, így jelenleg csak ebben az egy csoportban van rendkívüli szünet.

A KIMBI Óvodában egy dolgozó igazoltan fertőzött, ő tünetmentes. A csoportok elkülönítését itt megoldják, ezért csak a Kék halacska csoportban van szünet október 16-ig, amíg tart a járványügyi megfigyelés.

A kerület óvodáiba kijáró, SNI ellátásban résztvevő gyógypedagógusok és szakszolgálati munkatársak tesztelését is biztosítja az kerület, igaz, ők nem az önkormányzat, hanem a tankerületi központ fenntartásában működő intézmények dolgozói. Az egyik utazó gyógypedagógusról azonban a héten kiderült, hogy megfertőződött, és jelenleg tünetmentes. Mivel a teszt előtt három óvodában is járt (Mackós, Süni, Táltos Óvoda) és öt gyermekkel került kapcsolatba, így a gyerekek is járványügyi megfigyelés alá kerültek.