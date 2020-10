Ma van a látás világnapja

Ami megvan, aminek az elvesztésének fenyegető voltát nem érezzük, azt hajlamosak vagyunk természetesnek tekinteni. Különösen igaz ez az érzékelésünkre, a látásunkra vagy a hallásunkra, amit a legtermészetesebb dolgok közé sorolunk egészen addig, amíg minden rendben van velük

– írja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége a látás világnapján kiadott sajtóközleményében.

A látás világnapját (World Sight Day) 2000 óta rendezik meg október második csütörtökjén. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a vakság 80%-a megelőzhető, illetve gyógyítható, és hogy a kormányok és különböző szervezetek fordítsanak nagyobb figyelmet a megelőzési beruházásokra. A világnapot azért hozták létre, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a vakság 80 százaléka megelőzhető, valamint gyógyítható, és hogy a kormányok és az illetékes szervek több preventív beruházást támogassanak.

Több krónikus betegség is létezik, amely kihat a látásra, ilyen például a cukorbetegség (diabetes), amely akár telje vakságot is okozhat. Súlyos látássérüléshez vezethet az érrendszer és a keringés károsodása, a dohányzás és az alkoholizmus is. A szemben jelentkező betegségek is okozhatnak súlyos látássérülést vagy akár teljes vakságot is. A legtöbb ilyen betegség időskorban jelentkezik, de érdemes fiatalként is odafigyelni szemünk egészségére.

"A statisztikák szerint évente minimum több száz, egyes becslések szerint azonban akár 6000 látásvesztés vagy súlyos látásromlás is bekövetkezik hazánkban." – írja a közlemény.

Napjainkban a látássérült emberek hétköznapjait számos korszerű technológia és szolgáltatás segíti. Az MVGYOSZ online hangoskönyvtárat szolgáltat, a Távszem szolgáltatásnál bárhol, bármikor tudakozódhatnak a látássérültek, a BlindShell magyarul beszélő, hanggal is vezérelhető okostelefon vakok számára kialakított billentyűzettel segít. A MVGYOSZ segédeszközboltjában pedig több száz látássérülteket és vakokat segítő eszközhöz lehet hozzáférni. "A speciális eszközök és segítő technológiák használatát az MVGYOSZ megyei és regionális tagegyesületeinél, illetve a látássérült személyek elemi rehabilitációját biztosító szervezeteknél ingyenesen lehet elsajátítani."

(Borítókép: Mészáros Darinka vakvezetőkutya-kiképző a közlekedést gyakoroltatja Greggel, egy kétéves fajtatiszta labrador-retrieverrel a csepeli piacon 2016. április 12-én. Fotó: Marjai János / MTI)