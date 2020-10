Biztonságos lesz az őszi érettségi – és pótolható

Az Emberi Erőforrások Minisztériumával (Emmi) készített, a Magyar Nemzet pénteki számában olvasható beszámoló szerint a két hét múlva esedékes őszi érettségit normál menetrend szerint szervezik, de biztonsági óvintézkedések mellett.

Az Oktatási Hivatal (OH) által közzétett előírások alapján a vizsgahelyszíneken biztosítani kell a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt, és minden erővel kerülni kell a csoportosulásokat. A diákokat külön kell ültetni, hogy meglegyen köztük a másfél méter távolság, ezért legfeljebb tíz fő tartózkodhat egy osztályteremben. A vizsgák során védőmaszk viselése ajánlott, de nem kötelező.

Aki beteg, hatósági karanténban van, vagy a belépéskor kötelező testhőmérséklet-méréskor kiderül, hogy lázas, az nem vehet részt a vizsgán.

Az OH ajánlása szerint az írásbeli feladatlapjait a felbontás előtt 24 órára el kell zárni. A dolgozatokat kezelő pedagógusok, vizsgaszervezők védőkesztyűt kapnak, hogy a tanulók elé kerülő feladatlapok biztonságosak legyenek. Ezeket beszedés után is el kell zárni és pihentetni egy napig, mielőtt kijavítják. A dolgozatok elektronikusan eljuttathatók lesznek a javító tanároknak és a megtekintést igénylő diákoknak is, hogy ne kelljen összetapogatni őket.

Tavasszal nagyon kevesen éltek a szankciómentes visszalépés lehetőségével az érettségi vizsgáról a járványhelyzetre hivatkozva, de nekik a vizsgát a 2020/2021. tanév végéig pótolniuk kell. Aki tehát még félne az esetleges fertőzéstől, 2021 májusában is bátran próbálkozhat. Aki tavasszal levizsgázott ugyan, de valamelyik tárgyból ismétlő vagy javító vizsgát szeretne tenni, ezt szintén térítésmentesen teheti 2021 tavaszáig.

Az őszi érettségi idén október 16-án kezdődik, és november 27-ig tart.