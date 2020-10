Orbán Viktor: veszélyes ember vagyok

Meghozták az eredményt azok a pénzbefektetések, amelyet a koronavírus elleni védekezésbe fektettünk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Végleges ítéletet azonban szerinte csak akkor mondjunk, ha már túl vagyunk a járványon, és megvan a megfelelő vakcina. Orbán szerint a magyar orvoskoponyák a legjobbak közé tartoznak, nem véletlen, hogy Semmelweis Ignác országa vagyunk.

– Mikor legutóbb Brüsszelben jártam, megkérdeztem: mikor lesz vakcina?! Azt a választ kaptam, hogy ez nem lesz hamarabb, mint a következő év első fele. Egyelőre ők sem tudják. Mi is hat gyógyszercéggel állunk kapcsolatban, akiket komoly pénzekkel támogatunk. Nekünk magyaroknak legalább májusig, de legfeljebb júniusig, júliusáig kell kibírni, hogy megkapjuk a vakcinát – mondta a miniszterelnök.

Beruházásokkal segítjük a gazdaságot és a családokat

Orbán Viktor azt mondta, a családok és a beruházások állnak a magyar válságkezelési logika középpontjában. Ezért is hozza vissza a kormány az 5 százalékos áfát, hogy támogassa a családok beruházásait, de újabb intézkedések is várhatóak. A legnagyobb veszély a kivárás, mert ekkor áll meg a gazdaság, bár a fogyasztás visszaesése is súlyos. Ezért adtunk nagyon sok pénzt, több mint kilencszáz vállalkozásnak - mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy Varga Mihály is amondó, hogy biztató jelek vannak a gazdaságban, és ha ő mondja, akkor azt kettővel fel kell szorozni. Úgy fogalmazott, hogy sok országban nagyon sok pénzt szétosztottak, hogy növeljék a fogyasztást, de mi más útvonalon indultunk el.

Nem maradhatnak el műtétek

A miniszerelnök amondó, hogy az egészségügy bírja a terhelést, miközben zajlik az élet Magyarországon. Azért dolgoztatja a minisztereit, hogy a lehető legkésőbb érjünk el arra a pontra, hogy műtéteket kelljen elhalasztani. Három hétre látnak előre, ennyi időre lehet előre jósolni az egészségügyben. Azonban ha tavasszal sikerült megfékezni a koronavírus-járványt, a második hullámot is sikerül majd megfékezni – állítja Orbán Viktor.

Nem lesz tökéletes, de lesz rend az egészségügyben

Orbán Viktor szerint 2018-ra az ápolók hiánya nagyobb gonddá vált, mint az elvándorlás. Ekkor döntöttek az ápolók béremeléséről, belekezdtek a kórházak felújításába, és a végére maradt a legnagyobb falat, az orvosi béremelés. Örül annak, hogy a Magyar Orvosi Kamara vett egy nagy levegőt és benyújtott két javaslatot, a béremelésről és a hálapénzről. Ezt a kormány el is fogadta, és ha megszületnek a részletszabályok, akkor lesz egy rend. Lehet, hogy nem lesz tökéletes, de lesz olyan betegállapot, amiben lehet boldogulni.

Korrupt az Európai Unió

A baloldal, ha veszélyes embert lát, akkor le akarja vadászni. Mindenféle dicsekvés nélkül, én is közéjük tartozom. Már 1989-ben korrupcióval támadták, hogy megtévesszék az embereket. A miniszterelnök szerint a korrupció német nyelvterületen nagyobb, mint idehaza. Magyarországon azonban jól hasznosultak az uniós pénzek, persze mi sem vagyunk hibátlanok. Orbán amondó: Soros Györgynek komoly befolyása van az Európai Unióban, és ezt komolyan kell venni. Amíg ez így lesz, hogy képes megvenni nyugati politikusokat, addig ki kell mondani, hogy az EU korrupt.

