Általában mindenben a fiatalság a nyerő. Minél frissebb, minél újabb, minél modernebb valami, annál inkább hajtunk érte. Nemcsak a korszellem diktálja ezt, hanem egyszerűen nem hisszük el, hogy ami régi, az lehet jó, működhet tökéletesen, sőt, szépségében is felveheti a versenyt mai társaival.

Az Oldtimer Show rácáfol minden efféle előítéletünkre. A Vasúttörténeti Parkban megrendezett találkozón százévesnél is öregebb kerékpárok, motorok, autók, buszok, teherkocsik, katonai járművek, traktorok, gőzmozdonyok láthatók. Nem hagytam ki valamit? De, szinte biztos, mert amerre csak nézek, mindenhol más és más bukkan elém. Az idei ráadásul jubileumi rendezvény, ez a 15. show ugyanitt, úgyhogy a rendezők igyekeztek kitenni magukért.

Minden típusból csak egy-egy példányt mutatunk be, ebben különbözik a miénk a többi oldtimeres rendezvénytől. És nem csak Trabantokkal és Zsigulikkal parádézunk, hanem az igazán régi, antik besorolású járgányok állnak a prioritási listánk első helyén

– mutat körbe az eredetileg vasúti fűtőháznak épült kiállítási csarnokban a főszervező. Kiss Tamás elmondta azt is, hogy a pandémia kitörése miatt került át tavaszról őszre a rendezvény, amely most – a védelmi előírások betartása mellett – létszámkorlát nélkül tartható meg. Egyúttal megnyugtatja az aggódó közönséget, hogy vírus ide vagy oda, külföldi gyűjtők kincsei is megcsodálhatók.

16 Galéria: Oldtimer Show 2020 Fotó: Czerkl Gábor / Index

A Füsti és a Víztorony Park összekapcsolásával tízhektárosra bővített területen félezer korabeli jármű várja a látogatókat, ráadásul az oldtimer találkozóra saját lábon érkeznek a több évtizedes korú autócsodák. Ha korrekordert nem is találtunk, egy dologban lefőzték a hazai szervezők minden külhoni vetélytársukat: sikerült elhozni a világ első sorozatgyártású hibrid autóját. Mondom, hibrid, és nem is akármilyen: elektromos és benzinmotoros vegyes hajtással gyártották, majd később egy gőzmotort épített bele a tulajdonosa. Mit gondolnak, mikor történt mindez? Több mint egy évszázada. A 104 éves Woods Csehországból érkezett, és ma is menetképes. Olyannyira, hogy működés közben is bemutatják a közönségnek.

16 Galéria: Oldtimer Show 2020 Fotó: Czerkl Gábor / Index

A kurblis autóktól karnyújtásnyira pedig verklis tekeri zeneszerszámát, miközben a nosztalgiahangulatról a régi korok divatját magukon viselő hoszteszek gondoskodnak. Mindent a szemnek, semmit a kéznek – ez az autókra és a hölgyekre is igaz: fotózkodni lehet velük, de más közeledés szigorúan tilos, hisz mégiscsak járványhelyzet van. Aki pedig maga is korabeli ruhában érkezik, az részt vehet egy öltözködési stílusversenyen.

De leginkább az ragadott meg a rendezvényen, hogy itt tényleg minden a közlekedésről szól: futnak vasútmodellek, megtekinthetők járműmakettek, és visszaköszönnek kedvenc típusaink a képeslapoktól kezdve a kulcstartókon át egészen a bögrékig mindenféle hasznos vagy haszontalan tárgyról, ami minden gyűjtő szívét megdobogtatja.

6 Galéria: Tárgyak az Oldtimer Show-n Fotó: wumm

Olyan meseország ez, ahol nem kolbászból van a kerítés (bár abból is, mert a fesztivállal egy időben Hatalmas Kolbászvásárt tartanak), hanem járművekből. A kürtős mozdonyból, a fütyülős autóból, a hozzá való bögre pedig vasúti kocsiból. És még a maszk is vonatos.

(A kiállítás a Vasúttörténeti Parkban még holnap is látogatható).

(Borítókép: Czerkl Gábor / Index)