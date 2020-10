Tíz település, ahova elköltözhetünk a járvány elől

Zaj, brutális ingatlanárak, dugók, kutyaszar. Eddig ezek az érvek szóltak amellett, hogy elköltözzünk Budapestről. Ez most kiegészült a koronavírussal is. De hová? Tíz település, tíz indok, szubjektív szűrés.

Zaj, stressz, koronavírus. Elköltöznénk a városból, de nem tudjuk, hová: a Budapest környéki települések jelentős része ugyanúgy megfizethetetlen, mint a város, ráadásul a napi ingázás éveket visz el az életünkből. Akkor menjünk messzebb, és ne járkáljunk be mindennap? A koronavírus abban az egyben mindenképpen hozott pozitív változást az életben, hogy a munkáltatók rájöttek, nem is olyan rossz, ha otthonról dolgozunk – már ha a munkakörünk megengedi. A megfelelő protokoll kiépítésével a munkavállaló ugyanúgy ellenőrizhető és számonkérhető, legfeljebb beiktat egy laza futást vagy mosás-vasalást napközben.

Vagyis költözzünk, de hova? Összeállítottunk egy tíz településből álló listát, ahová megéri elmenekülni Budapestről.

Az első öt települést úgy választottuk ki, hogy onnan szinte egyáltalán nem terveznénk feljárni a városba. A második ötös ezzel szemben másfél órán belül elérhető autóval, vagyis heti egy-két alkalommal belefér az irodai látogatás is.

Szubjektív lista következik.

Embergyűlölőknek: Mátraszentimre

Komoly változást jelent az életben, ha valaki elköltözik az ország legmagasabban fekvő településére, a szépséges Mátraszentimrére. Kisgyerekkel nem túl jó megoldás, de ha leérettségizett a mi kis zsenink, és fel is vették az egyetemre, nekünk, szülőknek nincs is más dolgunk, mint kipihennünk a gyereknevelés fáradalmait. A Mátra kis falvai elsősorban azoknak ajánlottak, akik alapvetően nem nagyon akarnak emberekkel találkozni. Ez így is lesz, szóval jobb eleve így készülni. Házat már tízmillió forint körül lehet venni, de érdemes azzal számolni, hogy még ennyit rá kell költeni. Még ez is töredéke lesz azonban annak, amit Budapesten lakásra költenénk. Cserébe egy garantáltan csendes és nyugodt környezet lesz a miénk. A Mátra varázslatos hely, akit egyszer megfogott, azt sosem engedi el.

Újrakezdőknek: Bázakerettye

Kis falu a zalai dombságon. Alapvetően már ez is elég ahhoz, hogy érdemes legyen cuccolni. A háttérképszerű vidéken megunhatatlanul váltják egymást a dombok és völgyek, tavasszal repce-, kora nyáron pedig acélkék búzatáblák színezik a tájat. Bázakerettyén az egész falu azon van, hogy a településnek legyen saját iskolája, hogy költözzenek ide az emberek a városokból, mert szerintük ott élni jó. Akár kisgyerekkel is érdemes tehát nekiindulni. Eladó házat alig találni, ezért jobb helyben is érdeklődni a lehetőségekről. A falun áthalad az Országos Kéktúra, szóval nem lehetetlen elkezdeni akár a gyerekkel is.

Biztonsági játékosoknak: Sárospatak

Ha nem akarunk elszakadni a várostól – mert este tízkor is kell a tej –, de a nyüzsi nem hiányzik, irány Sárospatak! Ha már említettük a Mátrát, nem maradhat ki a Zemplén sem. Sehol sem olyan szép az október, mint itt: az erdők aranyba és vörösbe borulnak, a fák közül kimagaslik Füzér, Boldogkő vagy Regéc vára, és az egészet áthatja a pusztulás és az élni akarás. Lórántffy Zsuzsanna városa bájos és otthonos, mintha ma is rá-ránézne a fejedelem felesége, hogy is mennek a dolgok. Belátható összegen belül jó kompromisszumokkal lehet itt házat találni, akár egész nagy alapterületűt is. Ha nem is a Bodrog partján, de egy-két utcányira a kecsesen kanyargó kis folyótól.

Pecásoknak: Orfű

Nem csak a dal miatt. Orfű kedves átmenet a falu és az üdülőövezet között, tavakkal, erdőkkel. Átalános iskola például csak a szomszédos Abaligeten van, vagy be kell utazni Pécsre. Így alapvetően inkább nagyobb gyerekkel érdemes ezt a falut választani. Vagy PTE-s egyetemistával, talán ez a legkényelmesebb. Nagyon olcsón itt nem lehet házat venni, de az biztos, hogy jó helyen lesz. Mert Orfűn nincs olyan, hogy rossz környék. A házak szellősen sorakoznak az utcákban, nagy kerttel, hatalmas fákkal és csenddel. Ha nem pecázunk, akkor is érdemes jóban lenni a horgászokkal, mert egy frissen fogott harcsával nagyon sok mindent lehet csinálni.

Hagyományőrzőknek: Őriszentpéter

Ahol nincs kerítés, ott kinyílik a világ. Még akkor is, ha egy őrségi faluban járunk. Az Őrség külön világ, ahol nem divat kerítést építeni, csak ha a falukép úgy diktálja, ahol minden második ház elé ki van rakva a kisasztal, rajta a tökmagolajos üveg. Ha kell valakinek, majd szól, nem kell őrizni folyton, úgyse viszi el senki. Osztrák lankákat idéző térélmény kelet-európai lepusztultsággal és megfoghatatlan eleganciával. Két infarktus után sehol sem lehet annyira jó visszavonulni, mint itt. Akár egy öreg parasztházat is fel lehet újítani gazdasági épületekkel együtt, de találunk olyan házat is, ahol ezt a munkát már elvégezte az előző tulajdonos.

A Tisza szerelmeseinek: Csongrád

A magyar Riviéra. És ez nem vicc. Ahol a Körös beleszalad a Tiszába, hangulatos kis homokos partszakasz várja a strandolni vágyókat. Olyan, mint a Római, csak nincsenek baromi nagy házak, és lehet fürdeni meg napozni. A városnak ezen a részén megmaradt nádtetős halászházak tüneményesek, ha szerencsések vagyunk, akár ezen a környéken is találhatunk ingatlant. A lehetőségek tárháza végtelen, egy kis pesti lakás árából itt akár 130 négyzetméteres házat is vehetünk. És mennyire jó arcok már azok, akik egy nehezen értelmezhető kortárs műalkotást egyszerűen Bélcsavarodásnak neveztek el! Csongrádon belül kerékpárral bárhová könnyedén el lehet jutni, de ez az a város, ahonnan már akár heti egy-két alkalommal is fel lehet autózni Budapestre. Az autópálya húsz percre van, onnan meg gyorsan lehet hasítani.

Skanzenmániásoknak: Hollókő

Ki ne akarna olyan helyen lakni, ami a képeslapokon szerepel? Dombokra felkúszó kanyargós utcák, kicsi házak, kézműves cuccok, házi bor és várrom. És ez nagyjából össze is hozható Hollókőn – bár nem a skanzenházakban, de akár valamelyik szomszéd utcában. Gyakorlatilag bármit meg lehet csinálni, akár egy lepusztult parasztházból is varázsolhatunk autentikus ékszerdobozt tornáccal és vizesnyolcassal. Persze a faluszélen palotát is lehet emelni vagy vásárolni, ha futja rá. Hollókő alapvetően nincs messze Budapesttől, de borzasztó időrabló elvergődni Hatvanig, ahonnan már lehet csapatni a sztrádán. Ezért innen is inkább heti egy-két alkalommal érdemes beutazni.

A trendkövetőknek: Sukoró

A Velencei-tó a Budapestről kiköltözők új kedvence, különösen Gárdony. Ennél a trendnél maradva mi most egy másik falut ajánlunk, ahol még nem verte fel az árakat az úri közönség – annyira. Sukoró leginkább a balul sikerült telekcsere ügyén került a hírekbe, de ennél sokkal többet ér a kis település. Nem annyira turistás, mint Gárdony, sokkal csendesebb és meghittebb, de azért van jó pár étterem vagy csárda. A falunak szabadstrandja is van, ide a sztráda alatt vezet az út. Kerékpárosoknak és futóknak a tókerülés igazi élmény minden évszakban. Ha nem akarjuk a komplett pesti lakás árát sukorói ingatlanba fektetni, szükség lesz kompromisszumokra, de a feladat nem kivitelezhetetlen. A panoráma úgyis kárpótol.

Az örök romantikusoknak: Balatonarakattya

Fiatalon egész évben a Balatonon akartunk maradni… A szezonon kívüli Balaton varázslatos, rejtélyes, csöndes, intim és sokkal inkább a mienk, mint nyáron. Életvitel-szerűen a Balatonnál lakni alapvetően nem olcsó mulatság, hiszen egészen mások az igényeink júliusban két héten át, mint az év többi részében. Ha Balaton-parti településben gondolkodunk, nagyjából számolhatunk úgy, hogy szinte a teljes budapesti lakásárat be kell áldozni az új álomotthonra. Akarattyát azért választottuk, mert nem a legfelkapottabb, ezért még úgy-ahogy megfizethető, emellett ez az a település, ahonnan még kényelmesen be lehet járni a fővárosba ügyet intézni. Északon nagyjából Csopaknál, délen Zamárdinál húztuk meg ezt a vonalat.

Szóvicceket kedvelőknek irány: Surány

Ha a Balatonra nem futja, a Duna még itt van. A Duna-parti települések közül olyat választottunk, amelyik főleg üdülőterület, de azért egyre többen költöznek ki életvitel-szerűen is. Surány megközelítése a fővárosból azért problémás, mert vagy nagyot kell kerülni a hídig, vagy fizetni kell a kompot. Ez pedig napi ingázás mellett nem vállalható. Surány sajátos hangulatával igazi időutazás. Az egykoron divatos kis tuják hatalmasra nőttek, de az utak még mindig porosak. Az ingatlanárak pillanatok alatt meglódultak, de lehet jó kompromisszumokat kötni. Okosan választott ingatlannal és kellő fantáziával csodát lehet tenni, és már nem is nagyon akarunk bejárogatni a városba.

Borítókép: Martiskó Gábor / Index