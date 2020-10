Az ellenzék cáfolja Hadházyt. Márki-Zay: minden jelöltön lesz ennyi támadási felület

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő meglehetősen élesen kritizálta az ellenzéki együttműködést a borsodi időközi választás után a Facebook-oldalán. Többek között azt írta: az ellenzéki jelölt, a jobbikos Bíró László „nemcsak egy rasszista indulatú ember”, hanem

A független képviselő megjegyezte, bár a kormánypropaganda csak a ki nem fizetett varrónőkről harsogott, de ő személyesen tájékozódott az ügyről, és emiatt azt jóval súlyosabbnak tartja. Állítása szerint Bíró Lászlónak csak annyit segíthetett, hogy erről nyilvánosan nem beszélt, de a pártelnököket tájékoztatta arról, amit megtudott.

A kormányoldalhoz közeli sajtó ezt már úgy fordította le, hogy „Hadházy beismerte, szándékosan hallgatott Bíró László korrupt ügyeiről”, és ezért akár három év börtön is járhat neki.

– reagált a független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.

Valóban dilemma volt, hogy a kampány alatt megszólaljak-e az ügyben, de mivel egy kampányban az ellenzék beszél a kormány jelöltjéről, a kormány pedig az ellenzékéről, ezért megvártam a kampány végét. A kampány végén mégis meg kellett szólalnom. Az ellenzéknek egyetlen esélye van 2022-ben, ha az emberek többsége elhiszi róla, hogy másként fognak menni a dolgok a kormányváltás után. Ehhez ki kell mondanunk, hogy 2022-re olyan jelöltek kellenek, akikre a korrupció halvány gyanúja sem vetülhet, különben úgy járunk, mint most

– írja legújabb posztjában Hadházy.

– válaszolta Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke az Indexnek. A Bíró Lászlóval kapcsolatos Hadházy-bejegyzésről azt mondta: ha érdemi információról lenne szó, akkor lehetne miről vitatkozni, Facebook-bejegyzésről nehéz. Jakab Péter pártelnök azonban érdemben válaszolt a Mandinernek:

Hadházy Ákos addig küzdött a hazug közmédia ellen, míg végül olyanná nem vált, mint ők. Hadházy semmilyen információval nem keresett meg Bíró Lászlóval kapcsolatban engem, mint pártelnököt, ennek ellenére Bíró László lehetőséget adott Hadházy Ákosnak, hogy az otthonában betekintsen minden olyan iratba, amibe szeretne, és kérdéseket tegyen fel minden őt érdeklő témában. Képviselő úr a kampányhajrában el is látogatott Bíró Lászlóhoz, majd 20 perc kérdezősködés után megnyugodva távozott, nem véletlenül, hiszen Bíró Lászlónak nincsenek korrupciós ügyei. Az ellenzéki aktivisták ellenben csalódottak voltak, hogy Hadházy úr mindössze ennyi időre látogatott a választókörzetbe, ahol semmilyen módon nem vett részt az ellenzék kampányában. Pedig szükség lett volna rá, hogy – ahogy én – ő is végigjárja a választókörzet összes települését.”

Olvastam, nem szeretném kommentálni – mondta lapunknak Varju László, a DK alelnöke. Hozzátette: képviselőtársa helyében nem tett volna ilyen bejegyzést nyilvánosan.

Schmuck Erzsébet és Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnökei kérdés nélkül reagáltak közleményben:

– áll az LMP közleményében.

A jelek szerint az üzenetem – adminisztrációs hiba miatt – nem minden párt vezetőjéhez jutott el, de eljutott mindenhova, ahova kellett. Remélem viszont, hogy ők maguk is, tőlem függetlenül utánajártak az ügynek, és érezték ők is a dilemmát és ők is levonják a megfelelő tanulságokat