„Az ellenzéki pártaktivisták túl vannak a tíz évvel ezelőtti Jobbik-önképen”

A szerencsi-tiszaújvárosi időközi választáson nem sikerült lebontania az ellenzéki együttműködésnek a kormánypárti kétharmadot. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogyan vizsgázott – a dunaújvárosi ellenzéki győzelem után – az egy az egy elleni felállás is, amit 2022-re receptként írtak fel maguknak az ellenzéki pártok. A kétharmad szempontjából csupán egy szimbolikus győzelemre számíthatott az ellenzék, merthogy a kormányoldal stabil politikai többsége a mandátum elvesztésével sem volt veszélyben, ugyanakkor az összefogás sikeres, irányadó vizsgájaként lehetett volna lobogtatni a jobbikos Bíró László győzelmét.

Nem így lett, és ezzel részben megbicsaklott, de egyáltalán nem bukott el az ellenzéki együttműködés stratégiája, melynek továbbra sem látszik alternatívája. A Jobbik számára viszont különösen kínos és fájó lehet ez a vereség: kérdés, hogy az egykor radikális, mostanra középre húzódott párt érdekérvényesítő erejét hogyan árazza be ez az eredmény az ellenzéki kerekasztalnál.

Hajdú András, az Mathias Corvinus Collegium (MCC) Politikatudományi Műhelyének kutatótanára az Indexnek nyilatkozva elmondta: a Jobbik visszaesése az utóbbi évek választási és közvélemény-kutatási eredményei alapján jelentős mértékű a 2018-as választás előtti időszakhoz képest. A politológus szerint ebbe a trendbe illeszkedik a vasárnapi borsodi időközi választás eredménye is.

Míg a jobbikos Bíró László 2018-ban 16 469 szavazatot kapott úgy, hogy az MSZP és az LMP is önálló jelöltet indított (a két jelölt közel 9 ezer szavazatot kapott), addig ezen a választáson, közös ellenzéki jelöltként, 99 százalékos feldolgozottság szerint szavazatszáma 15 875 lett.

Ezek a számok is arra utalnak, hogy a Jobbik szavazatszerző képessége az utóbbi évek irányváltásai és belső konfliktusai miatt korlátokba ütközhet még ellenzéki együttműködés keretében is

– fogalmazott Hajdú az Indexnek. Indokolt kérdésnek tartja, hogy a baloldal miért nem cserélt jelöltet, hozzátette: ez bizonyára központi szerepet kap majd az ellenzéki pártok számvetésében is.

A politológus arra is kitért, hogy a Jobbik hibáztatása és „leírása” már elkezdődött az ellenzéki oldalon. Elsőként Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő állt az élére ennek a folyamatnak, azt állítva, hogy a jobbikos jelölt múltja ahhoz képest is problémásabb, mint ami a kampányban nyilvánosságra került róla.

– mutatott rá Hajdú. Azt azonban a következő időszak kérdésének nevezte, hogy ez mennyire lesz látványos a külső szemlélők számára, továbbá milyen gyorsasággal és vehemenciával történik majd.

Böcskei Balázs, az IDEA Intézet kutatási igazgatója az Indexnek rámutatott: a borsodi időközin a mandátumszerzés mellett további cél volt az ellenzéki együttműködés „formai” tesztelése is.

– fogalmazott.

Böcskei szerint Bíró László nem is azért veszített, mert DK-s, MSZP-s vagy egyéb együttműködésben indult – a Jobbik-szavazók többsége is a lehető legszorosabb együttműködés híve –, hanem mert

A Fidesz hálózatai végig mozgásban voltak, és több erőteljesebb anyagi ráfordításra is képesek voltak, mely egyúttal aztán máshogy is jelentkezik az ellenfél kitakarásában vagy mozgósításában.

– tette hozzá az IDEA Intézet kutatási igazgatója, aki egyben Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója is.

Úgy látja: a borsodi vereség várhatóan nem fogja felülírni azt az ellenzéki véleményt, hogy mindenhol egy jelöltnek kell megmérkőznie a fideszes jelölttel szemben, és inkább ennek helyi mélyítését kell elvégezni az időben kiválasztott jelölttel és erőforrás-felhalmozással szervezeti értelemben is.

Kovács János, a Jobbiknak korábban kutatásokat és elemzéseket készítő Iránytű Intézet volt vezető elemzője az Indexnek azt mondta: a győzelmi lózungok ellenére az ellenzéki pártok berkein belül mindenki pontosan tudta, mennyire kockázatos lesz a borsodi időközi választás, és

– fogalmazott Kovács János, aki szerint a vasárnapi választás bizonyos értelemben kelepce is volt a Jobbik számára.

„Az ellenzéki tárgyalópartnerek – így a DK is – most elmondhatják: ők hitelességet, politikai tőkét áldoztak azért, hogy az antiszemita Bírót pajzsra emelték, hivatalosan a Jobbik nélkül, helyett is jelölték őt, és ezek után a Jobbik egy számára erősebbnek számító körzetben összellenzéki támogatással sem volt képes kivívni a győzelmet. Vagyis 2022-re nézve a Jobbik alkupozíciói tovább romlottak, amiből többek között a DK is profitálhat”