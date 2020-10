Pintér Tibor összeverte a lovászát, és az autóját sem kímélte

A Nemzeti Lovas Színház igazgatója, Pintér Tibor a minap alaposan ellátta egyik beosztottja baját. Miután a munkatárs közölte, hogy felmond, Pintér Tibor ezen annyira felbosszantotta magát, hogy szó szerint nekiesett, és összeverte a lovászát. Ezután az igazgatót a rendőrök bevitték és kihallgatták.

A Blikk úgy tudja, hogy a bántalmazott férfi harcművész és kaszkadőr is egyben, ezért is állta a pofonokat válaszcsapások nélkül. Ezenfelül Pintér az autóját is megrongálta, miután a beosztott közölte vele, hogy feljelentést fog tenni a rendőrségen.

A lap szerint Pintér Tibor az iratait is elvette tőle, amit csak a rendőrségen kapott vissza. A Blikk elérte a dolgozót, akit nagyon megviseltek a történtek. Pintér Tibor a Blikknek tagadta az ellene felhozott vádakat.