Meseország nem lesz mindenkié Mezőkövesden

Lázárné Kozma Dóra és Jámbor Márk, a Mi Hazánk Mozgalom mezőkövesdi önkormányzati képviselői, akik egyébként a helyi Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) tagjai is, nyílt levélben kérték dr. Fekete Zoltán polgármestert (Fidesz-KDNP), hogy a mezőkövesdi óvodákból is tiltsák ki a Meseország mindenkié című mesekönyvet, annak „LMBTQP-propaganda” tartalma miatt.



A Mezőkövesd Képekben Facebook-csoportban leírtak szerint Csepel után másodikként a mezőkövesdi óvodákba se engedik be a Meseország mindenkié című mesekönyvet.







Az ismert meséket feldolgozó, különböző hátrányos helyzetű, kisebbségi csoportok, köztük a meleg, leszbikus emberek, de a fogyatékkal élők, romák, bántalmazottak, örökbefogadottak elfogadása iránt érzékenyítő, a Labrisz Leszbikus Egyesület által kiadott mesekönyvet nemrégiben a párt országgyűlési képviselője, Dúró Dóra darálta le, a párt pedig követeli a könyv visszavonását, betiltását, különösen a nevelési intézményekben.



Dr. Fekete Zoltán polgármester Orbán Viktor miniszterelnököt idézve Hagyják békén a gyermekeinket! címmel tette közzé azt az utasítást, amely megtiltja, hogy az ominózus könyvet a városi fenntartású óvoda és bölcsőde valamennyi csoportjában a köznevelés területén dolgozó pedagógusok, illetve bárki használja, annak szövegéből bármilyen formában idézzen.

Az „óvodai LMBTQ-propaganda” betiltását kezdeményezi az önkormányzatoknál a Mi Hazánk Mozgalom – jelentette be a párt alelnöke. Novák Előd közlése szerint a javaslatot minden olyan önkormányzatnál benyújtják, amelyben van képviselete a Mi Hazánk Mozgalom pártnak.