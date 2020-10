Egy évtized után fogták el a rablóbandát

A police.hu tájékoztatása szerint a banda tagjai még 2011. április 27-én éjjel loptak el egy szállítmányozással foglalkozó cég zuglói telephelyéről egy kamiont és a hozzá kapcsolt pótkocsin tárolt 23,5 tonna rézhulladékot, melynek értéke 50 millió forint volt.

A rendőröket másnap a reggeli órákban riasztották, akik M1-es autópálya zsámbéki lehajtójának közelében az ellopott kamiont megtalálták, ám a pótkocsit és annak értékes rakományát nem.

A nyomozók sokáig nem jutottak előre az ügyben, de 2014 májusában az 51 éves G. Gáborhoz vezettek a szállak, akihez a kamionban rögzített nyomok alapján jutottak el. A férfi tagadta, hogy köze lenne a rabláshoz, ám a bizonyítékok alapján 8 év fegyház büntetésre ítélték.

Az ítélet után a rendőrök tovább nyomoztak a banda többi tagja után a jelentős áttörést pedig 2020 márciusában értek el, a BRFK Rablási Osztálya újabb információkat szerzett az ügyről. A nyomozók beazonosították a rablás tippadóját, az 56 éves K.Istvánt, aki a szállítmányozási cég egyik alkalmazottja volt.

A férfit szeptember 21-én, míg a rablás elkövetőit a 44 éves T. Györgyöt és a 47 éves Cs. Zsoltot szeptember 24-én hallgatták ki gyanúsítottként. Később arra is rájöttek a rendőrök 50 millió értékű ellopott rezet egy cecei tanyán pihentették a rablók, majd közel 16 millió forintért értékesítették. Végül a nyomozók azonosították a pótkocsi és réz eladásával gyanúsítható férfit is, a 46 éves bicskei H. Gábort október is, ezzel felderítve az ügy minden résztvevőjét.