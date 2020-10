Koronavírus-szövődmény: leállt a hepatitis C szűrése

Gyakori betegség A WHO adatai szerint 170 millió fertőzöttről tudnak világszerte. Afrika, a Földközi-tenger keleti medencéje és a csendes-óceáni szigetek különösen érintettek. Az Európai Unióban mintegy ötmillió fertőzött él, de 80 százalékuk valószínűleg csak hordozó és nem beteg. Magyarországon a vírushordozók aránya 0,7–1,3 százalék közé tehető, a kór felelős 2–4000 magyar beteg májzsugorának kialakulásáért és 600 hazai májrákos esetért is. A kórokozó testnedvvel, elsősorban vér útján terjed, ezért a betegek nagy százaléka kerül ki kábítószer-használók közül. Spermával és anyatejjel történt fertőzésekről is tudunk, de ez nagyon ritka. Kimutatható továbbá nyálban, izzadságban, könnyben.

Teljesen leállt Magyarországon a hepatitis C-betegek szűrése, ezért csökken az újonnan regisztrált fertőzöttek száma – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A lapnak nyilatkozó Makara Mihály, a Budai Hepatológiai Centrum főorvosa szerint

a leállás hátterében a koronavírusos megbetegedések állnak: a hepatitis C és a koronavírus gyógyításával ugyanazok a szakemberek foglalkoznak, a fókusz pedig az utóbbi betegségen van

– vélekedett a szakértő.

Hozzátette, hogy a hepatitis C miatti kezelést tavaly havonta mintegy kétszáz betegnél kellett megkezdeni, ám ebben az évben a kezelések száma száznál is kevesebb. Kiemelte, a szűrés azért is fontos, mert a betegség felfedezésével megelőzhető a májzsugor, a májrák és több más szövődmény.