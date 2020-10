Karácsony Gergely: "Azért dolgozom, hogy Budapest nyugisabb legyen"

Úgy éreztem, hogy úgy lettem főpolgármester, hogy egy vagyok a budapestiek közül. Az erőm abból származik, hogy ennek a városnak a polgára vagyok, az én erőm, a város ereje

– mondja Karácsony Gergely abban a videóban, amit egyéves főpolgármestersége alkalmából osztott meg a Facebook-oldalán. Arról is beszél: egy olyan programmal tudott tavaly október 13-án nyerni, ami nem arról szól, hogy az egyik vezetőt leváltja a másik, hanem egy egyfajta vezetési elképzelést levált egy másfajta.

Karácsony Gergely igazi politikai túlélőként verekedte át magát az ellenzéki előválasztáson, hogy aztán megküzdjön a Fidesz-KDNP főpolgármesterével, a veterán Tarlós Istvánnal. A Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP (a Jobbik hivatalosan nem támogatta, de nem is állított ellenjelöltet, elfogadták az ellenzéki előválasztás eredményét) által támogatott Karácsonyra végül 353 593-en (50,86%) voksoltak, míg Tarlós István 306 608 (44,10%) szavazattal maradt alul a főpolgármester-választáson.

Karácsony deklarált városfilozófiája

Egy városvezetőnek az a feladata, hogy olyan lépéseket tegyen, amelyeket helyesnek gondol, és amelyekről tudja, hogy a város mögötte áll

– jelenti ki Karácsony Gergely a Facebook-oldalára feltöltött videójában. Értékelése szerint a főpolgármestersége alatt érdemi párbeszéd kezdődött arról, hogy milyen legyen Budapest.

A jó vezetők közösséget kovácsolnak, és a jó vezetés a közösség erejéből építkezik

– fogalmazza meg saját városvezetői ars poeticáját. Azt is megemlíti a videójában: sokan azzal vádolják az új fővárosi vezetést, hogy csak kísérletezik, de Karácson erre büszke. Ők azért dolgoznak, hogy Budapest nyugisabb legyen, tele élettel, illetve egy olyan nagyváros legyen, ami tele van

kisvárosokkal,

teraszokkal,

zölddel,

gyerekzsivajjal,

kultúrával,

ahol egyszerűen az ember közelebb kerülhet saját magához.

Boksz a kormánnyal

Karácsony Gergely arról se hajlandó lemondani, hogy képviselje a budapestieknek azt a jogos igényét, hogy egy élhető város érdekében a kormány támogatását és együttműködését megszerezze. Megjegyzendő, hogy a kampányban megígért Tiborcz-adó bevezetése a mai napig nem lett realitás, bár információink szerint már dolgoznak valamiféle megoldáson.

Én mindig ki fogom nyújtani a kezemet, ha százszor elcsapják, akkor is, mert nekem ez a dolgom

– jelenti ki.

Karácsony Gergelynek finoma szólva sem volt kiegyensúlyozott a viszonya a kormánnyal, és a kormánysajtóval sem.

Pedig tavaly ősszel az önkormányzati választások után Orbán Viktor a parlamentben még arról beszélt, hogy a kormány nem kíván olyan fejlesztéseket végrehajtani Budapesten, amit a főváros felelős vezetői nem akarnak.

„Várjuk, sőt kérjük is, hogy a közgyűlés hozzon egyenként döntéseket, és mondják azt, hogy ez kell, ez nem kell. Ha azt mondják, hogy nem kell a Liget-beruházás, akkor nem lesz Liget-beruházás”

– hangsúlyozta a miniszterelnök a párbeszédes Tordai Bence felszólalására válaszul.

Azóta az egyik konfliktusos téma éppen a Városliget ügye lett, de hangos csörte kísérte a Lánchíd felújításának kérdését is, illetve a budapesti biciklis-autós közlekedés kapcsán is eltérőek az álláspontok a főváros és a kormány között. Visszatérően kóstolgatták amiatt is, hogy a Gyurcsány-kormány régi figuráival töltötte föl a Városházát (Draskovits Tibor, Gál J. Zoltán, stb.), és negyvennél is több tanácsadót foglalkoztat.

Derült égből víruscsapás

Karácsony főpolgármesterségének egy évét markánsan határozta meg a senki által előre nem látott koronavírus-járvány.

Ennek kezelése szintén ütközőpont lett, a frontvonalba pedig a fővárosi idősotthonok kerültek, ezek közül a Pesti Úti Idősek Otthona vált a leghírhedtebbé, amelyben az első komoly koronavírus-gócpont alakult ki. A Karácsony-érával kapcsolatos legfontosabb kritikákkal az Index is szembesítette a főpolgármestert nemrégiben.

A fővárostól elvont források, és Budapest valós pénzügyi háttere folyamatos politikai viaskodások témájaként szolgál.

Karácsony saját rovancsa

„Nehéz év van mögöttünk. A koronavírus okozta válság fenekestül forgatta fel a mindennapjainkat, a mi munkánkat is pár hét leforgása alatt kellett teljesen újraszervezni. A válság miatt bevételeink visszaestek, kiadásaink megnőttek és a kormányzati elvonások is nehezítik terveink megvalósítását. De a járvány is bebizonyította, hogy a célok helyesek: több gondoskodásra, több együttműködésre és egészségesebb, zöldebb városra van szükség. Csak így tudunk a válságból kilábalni”

– olvasható a fővárosi enbudapestem.hu oldalon Karácsony Gergely értékelésében.

A főpolgármester ezen az oldalon az intézkedéseiről is számot vet, a fontosabbak közül néhányat kiemeltünk:

a főváros kihirdette a klímavészhelyzetet,

idén új villamosok érkeznek Budapestre az 1-es villamos vonalára és 2021-ben további új villamosokat állítanak forgalomba,

több pályaszakaszt is felújítottak az 1-es, a 3-as, a 4-6-os és a 14-es villamosok vonalán,

negyven új buszt állítottak forgalomba korábbi szerződéseknek megfelelően, további 37 új busz pedig már gyártás alatt van,

az útfelújítási program részeként elkészült a IV. Berlini utca-Szent László utca felújítása az úttest és a kerékpárút korszerűsítésével, a III. Szentendrei út csillaghegyi szakasza és a VII. Síp utca. Novemberig elkészül a XVII. Zrínyi utca, a XVII. Bakter utca, a X. Bányató utca, a XIV. Ond vezér útja és az I. Hattyú utca felújítása,

újraindították a Fővárosi Lakásrezsi Támogatást a leginkább rászorulók megsegítésére,

a belföldi turizmus élénkítése érdekében Restart Budapest Card néven új turisztikai kedvezménykártyát vezettünk be,

a Lánchíd felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás jogszerűségének, tisztességességének, átláthatóságának ellenőrzése céljából szerződést kötöttek a Transparency International Magyarország Alapítvánnyal,

a Lánchíd felújítására kiírták a közbeszerzést, a megvalósításhoz azonban szükséges, hogy a kormány rendelkezésre bocsájtsa azt a 6 milliárd forintot, amelyre korábban kötelezettséget vállalt,

1,5 millió darab sebészi maszkot és 250 000 darab FFP2 maszkot vásároltak a fővárosi szociális intézmények ellátására, és jelentős készletekkel készülnek a járvány újabb hullámaira is,

a járvány idején az érintkezésmentes utazási lehetőségek bővítésének érdekében ideiglenes kerékpársávokat alakítottak ki a Bartók Béla úton, Tétényi úton, a Baross utcában, a Nagykörúton, az Üllői úton és a Villányi úton. „Ezzel a fővárosi kerékpáros főhálózat kritikus hiányzó szakaszait pótoltuk, amelyek nagy része tartósan is megmarad. A zaj- és légszennyezés csökkentésével egyben a belső városrészek élhetőségét is javítottuk.”

maradnak a fák a Rómain! Közösségi tervezés indult a Római-part jövőképének megalkotására, amelynek nyomán a Római értékeinek megőrzése mellett kerülhet majd sor az árvízvédelem megerősítésére is,

a Pride héten való részvétellel kiálltak az LMBTQ emberek jogegyenlősége mellett, most először került kitűzésre a szivárványos zászló a Városháza épületére.

Nyitott ígéretek

Olyan ígéretekből is akad amelyek még nem teljesültek. Karácsony Gergely grandiózus vállalást tett, amikor azt mondta: el akarja érni, hogy a ciklus végéig az éves BKV-bérlet napi 100 forintot jelentsen. Persze még a közelében sem vagyunk a ciklus végének, tehát erre még bőven van ideje a főpolgármesternek.

Szintén ígéret volt, hogy minden budapesti újszülött után egy fát fognak ültetni a fővárosban. Erről az elmúlt egy évben nem nagyon lehetett hallani.

Ahogy arról sem, mi lett azzal, hogy a budapesti nyugdíjasok és a rászoruló kisgyerekes családok minden évben legalább 20 ezer forint fűtési támogatást kaphatnak majd.

A kampányban szó volt arról is, hogy addig ne legyen stadionberuházás, amíg nincs minden kerületben egy CT-berendezés. Olyan sok stadion nem épül most Budapesten, de CT-berendezésekre biztos lenne igény.

Meg arra is, hogy a 3-as metrót klimatizálják, amiről a kampányban Karácsony még sokat beszélt, de mint kiderült,

főpolgármesterként már jelentős műszaki kihívásnak nevezte.

Bár a fideszes kampányvádak leghangosabbja az volt róla, hogy „alkalmatlan", egy friss közvéleménykutatás szerint Karácsonyt ma is megválasztanák a fővárosi szavazók.

