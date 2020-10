Keddenként megugrik a fertőzöttek száma

Érdekes hullámzást vett észre a hazai koronavírus-fertőzöttek számának alakulásában a G7.hu: hetek óta kiugró értéket produkálnak a keddi napok. A megfejtés a járvány terjedésével már bevallottan lépést tartani nem tudó tesztelési gyakorlatban rejlik. És meglehetősen egyszerű:

hétvégén nem, vagy alig működnek a magánszolgáltatók PCR-teszt mintavételi pontjai és az akkreditált magánlaborok sem dolgoznak.

Még a magánegészségügyi szolgáltatóknál ígért két napos leletkiadási határidő is munkanapokra értendő, ezért az újonnan feltárt koronavírus-pozitív esetek is csak ekkor kerülnek be a hivatalos állami statisztikába.

A portál emlékeztet arra is, hogy a hét elején rendre kevés mintavételről adott hírt az operatív törzs, és a számok mindig a hét második felére futottak fel. Ebből arra következtetnek, hogy a szokottnál kevesebb hétfő-keddi tesztből arányaiban sokkal többet végeztetnek központilag. Az állami ingyenes teszt elvégzésének azonban jóval szigorúbbak a feltételei, lényegében csak a tünetes koronavírus-gyanúsokat tesztelik, vagyis így sokkal nagyobb eséllyel fertőzöttek, mint azok, akiket a munkáltatója teszteltet bizonyos időközönként.

Emellett azt is megjegyzik, hogy a globális adatokban inkább vasárnap és hétfőn látszik jelentősebb visszaesés az új fertőzésekről szóló statisztikában. De a cseheknél és a szlovákoknál is felére esik vissza az elvégzett tesztek száma hétvégén.

(Borítókép: Vért vesznek egy férfitől a koronavírus-szűrések elvégzésére kijelölt rendelőben a Mohácsi Kórházban 2020. május 12-én. Fotó: Sóki Tamás / MTI)