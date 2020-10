Lehallgatással is felléphet a GVH a kartellek ellen

Két rendkívül fontos, az eddigi versenyjogi szabályozást átíró változás is történt a közelmúltban, amely bővíti a Gazdasági Versenyhivatal mozgásterét a kartellek elleni küzdelemben. Egyrészt módosult a versenytörvény, így a versenyhatóság 2021 januárjától rejtetten készült kép- és hangfelvételeket is felhasználhat egy-egy jogsértés bizonyítására. Másrészt egy kúriai ítélet értelmében egy büntetőeljárás során szerzett titkos lehallgatási anyag a közigazgatási eljárásban is felhasználható.

Jelentős újdonságról van szó, hiszen mindig is vitatott volt, hogy a jogszabályok megkerülésével készített felvételeknek – például a beszélgetést folytató felek beleegyezése nélkül készített hanganyagnak – mi a státusza és arra lehet-e bizonyítékként hivatkozni közigazgatási eljárásban. Az új szabályozás tisztázza ezt a helyzetet, azonban egy korlátot beiktat: a rejtett felvétel csak akkor használható fel bizonyítékként, ha nem az a jogsértés egyedüli bizonyítéka

– összegzi a változás lényegét Miks Anna, a Deloitte Legal Ügyvédi Iroda versenyjogi csoportjának vezetője.

A két változás megkönnyítheti a piaci versenyt korlátozó megállapodások, vagyis a kartellek elleni küzdelmet. A versenyhatóság korábban egy büntetőeljárásban titkos információgyűjtésből származó adatokat használt, és ezekről döntött most úgy a Kúria, hogy jogszerűen felhasználhatók, ha a tisztességes eljárás szabályai érvényesülnek.

A tisztességes eljárás elve a közigazgatási eljárásban akkor érvényesül, ha a feleknek lehetőségük van arra, hogy a lehallgatással szerzett bizonyítékokat megismerhessék és azokra akár nyilatkozatot tegyenek. A döntésre tekintettel a jövőben azokban a közbeszerzési kartell ügyekben, amelyekben a büntető hatóságok és a GVH párhuzamosan járnak el, a jogsértés bizonyítása sokkal könnyebb lesz a nyomozó hatóságok által folytatott lehallgatások alapján

– írta Walter Viktória, a Deloitte Legal peres csapatának ügyvédje.