Elfogadhatatlannak tartja a Fővárosi Önkormányzatnak az újraindítási adó címén tervezett iparűzési adó emelésére irányuló javaslatát a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) - tudatták kedden az MTI-vel.

A vállalkozások túlnyomó részét a súlyosan érintette a koronavírus-járványhelyzet nyomán kibontakozó válság, forgalmuk visszaesett, a foglalkoztatottak számát pedig csak komoly erőfeszítések árán tudták megőrizni.

Állításuk szerint minden tartalékukat a túlélésre használták fel, így egy újabb adó, amely nincs tekintettel a gazdasági helyzetükre, sokuk számára akár a piaci ellehetetlenülésüket is eredményezheti

– hangzik a közlemény.

Mint jelezték, nem segít ezen az sem, hogy a tervezet ágazat szerint differenciál. A méret - árbevétel - szerinti megkülönböztetést egy olyan válságra adott reakcióként, amely egy adott szakmában a legtöbbeket hasonlóan érinti, önmagában is rossz megközelítésnek vélik.

Az MGYOSZ így arra kéri a döntéshozókat, hogy a pénzügyi nehézségek megoldására ne az adóemelést válasszák, hanem más, a gazdaság szereplőinek helyzetét is figyelembe vevő intézkedést dolgozzanak ki, amit - részleteinek ismeretében, amennyiben ez a vállalkozások számára is elfogadható - a Szövetség is támogatni fog.