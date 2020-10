Milliárdokat csoportosítanak át Simonka György birodalmában

A járványra hivatkozva EU-s támogatásból származó összegeket csoportosított át civil szervezetektől a kórházakhoz a Békés megyei önkormányzat. Az egyik kedvezményezett alapítvány alapítói között van Simonka György is – derül ki a hvg.hu cikkéből.

Nyár óta belháború zajlik a békési Fideszen belül, augusztusban egymás kizárását kezdeményezték a tagok, majd Simonka György tágságának megszüntetésére is érkezett indítvány. A politikus mögül a saját emberei is kihátrálnak. A kizárási indítványokról még nem született döntés, de a Békés Megyei Közgyűlés elnökének döntése, amelyben egy határon átnyúló pályázat közreműködőit lecserélte, egyáltalán nem kedvezhet annak a civil szervezetnek, amelynek alapítói között van Simonka György is.

Simonka-féle önkéntes képzés helyett a kórházakra költené a pénzt a Békés Megyei Közgyűlés

A Békés megyei önkormányzat egy négymilliárd forintos projektben csoportosította át pénzt. A támogatástól megfosztott két civil szervezet egyike pedig a Dél-Békési Mentőcsoport Alapítvány, amelynek egyik alapítója Simonka György volt, és amely a koronavírus-járvány első hulláma idején fertőtlenítőszerekkel látta el a dél-békési településeket, az akciókban nem ritkán maga a képviselő is részt vett. Most éppen ezt a szervezetet száműzik a milliárdos pályázatból.

A határon átnyúló projekt része, hogy a megye orvosi ügyeleti hálózatát támogassák a pénzből. Ez a módosítás után is megmaradna. Az elképzelések szerint rekreációs központokat hoztak volna létre a támogatásból, amelynek keretében egészségnapokat szerveztek volna, és önkénteseket képeztek volna ki a pénz nagyobb részéből, amit egy Araddal közösen megnyert pályázat uniós milliárdjaiból finanszíroztak volna. A megyegyűlés elnöke szerint szabályosan, még a szerződés megkötése előtt módosítottak, a Dél-Békés Mentőcsoport Alapítványának szakértői viszont tizenhat oldalas levélben írtak arról a megyei közgyűlés elnökének, hogy szerintük miért hoztak szabálytalan döntést, egyébként pedig a pályázat aligha nyerhetett volna támogatást, ha a szervezetük nem vesz részt a program kidolgozásában, amelyen három évig dolgoztak.

A Békés Megyei Közgyűlés szeptember 10-i rendkívüli ülésen szavazott a változtatásokról. Így a konzorciumi civileket lecserélték két megyei kórházra, a járvány második hulláma miatt szerintük ott jobb helye lesz a milliárdoknak.

A Dél-Békési Mentőcsoport Alapítványnak, amelyet most kitolt a milliárdos határon átnyúló pályázatból a megyei közgyűlési elnök, az orosházi önkormányzat alpolgármestere az elnöke. Így neki most az duplán is kellemetlen, hogy az Irányító Hatóság szabálytalanságok miatt a támogatások visszafizetése mellett döntött azokban a felzárkóztató programokban, amelyek egyikében mint a civil szervezet elnöke érintett, a másikban mint az orosházi önkormányzat alpolgármestere.

Mészáros Lőrinc a láthatáron

A megyei közgyűlés elnöke most újabb átcsoportosításokat tervezhet. Zalai Mihály a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárának címzett levelét a közösségi oldalon tette közzé egy ismeretlen. A levélben az áll, hogy turisztikai célokra kéri, hogy 1,9 milliárd forintot átcsoportosíthasson Gyula és Szarvas fejlesztéseire, illetve egymilliárd forintot környezetvédelmi célokra Mezőhegyesnek és Dévaványának. Azt, hogy a turisztikai és a környezetvédelmi célok pontosan miről szólnak az egyes településeken, egyelőre nem tudni, de azt igen, hogy Szarvason a közelmúltban vásárolt be Mészáros Lőrinc agrárcégeket, Mezőhegyesen pedig az állami Ménesbirtokba öntik a közpénzt számolatlanul – írja tényfeltáró cikkében a HVG.