Müller Cecília: Ezeket a betegségeket nagyon fontos karbantartani

Újabb csúcson a halálozások száma a koronavírus miatt. Kedden 28 halálos áldozatról számolt be a kormányzati tájékoztató honlap. Emiatt az országos tisztifőorvos is inkább a halottak arányáról beszélt kedden.

Minden esetben kivétel nélkül nyomon követhető volt valamilyen krónikus betegség a 28 halott esetében

– mondta Müller Cecília. Emlékeztetett, hogy az elmúlt 24 órában 85–93 évesek hunytak el vírusfertőzés miatt. A leginkább érintetteknél továbbra is jellemző a szív- és érrendszeri megbetegedések több fajtája, így például a magas vérnyomás. Újszerű megfigyelésnek számít, hogy azok is veszélyeztetettek, akiknek van valamifajta autoimmun-betegségük, ilyen például a pajzsmirigy-alulműködés. Az országos tisztifőorvos kiemelte továbbá, hogy bővült azoknak az anyagcserebetegeknek a köre, akiket súlyosan érinthet a vírusfertőzés: már nemcsak a cukorbetegek, hanem a köszvényeseket, és a daganatos megbetegedésekkel küzdőket is jobban érinti a kór.

Müller Cecília arra hívta fel a figyelmet, hogy „ezeket a betegségeket nagyon fontos karbantartani”, és arra kért mindenkit, aki a krónikus betegségben szenved, hogy konzultáljanak háziorvosukkal. Arra kérte továbbá az embereket, hogy mindenki vigyázzon magára, hiszen a betegség nem mindenkire van ugyanolyan hatással:

van, aki észre sem veszi, hogy megfertőződött, más nem éli túl.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy a koronavírus-járvány második hullámának felszálló szakaszában vagyunk, ami azt jelenti, hogy napról napra nő a fertőzöttek száma, bár a kor eloszlása máshogy alakul a második hullámban, mint az elsőben.

Az oktatási intézményekkel kapcsolatban arról számolt be, hogy jelenleg 28 óvodában és 156 iskolában van rendkívüli szünet, és 130 osztály vesz részt digitális oktatásban.

A járvány terjedésének dinamikájáról azt mondta, hogy inkább a heti változásokkal lehet jobban jellemezni a járvány terjedését. A 41. hetet a 40-hez viszonyítva látható Müller Cecília szerint, hogy pontosan hatszázzal nőtt a megbetegedések száma, ami

egy hét alatt 9 százalékos növekedést jelent.

Kiemelte továbbá, hogy a járvány terjedésében még mindig érintett a 20–29 éves korosztály, azonban elmozdulni látszik a megbetegedési arány. Hangsúlyozta, hogy az arányok elmozdulni látszanak, a fiatal felnőttek és az idősödő korosztály vonatkozásában is.

A tendenciák azt mutatják, hogy széles körben a társadalom valamennyi korosztályában jelen van a vírus, és ennek tudatában kell betartani az előírt szabályokat

– figyelmeztetett Müller Cecília, majd arról beszélt, hogy járványügyi szempontból 100 ezer főre vetítve a fertőzöttek száma a 41. héten 397 fő volt. „A fertőzések száma tehát jelentősen változik, és változik a területi eloszlás is” – fogalmazott, majd nyilvánvalónak nevezte, hogy a sűrűn lakott területeken magasabb a pozitivitási arány, és már nincs akkora különbség vidék és Budapest között, hiszen a fertőzöttség lehetősége az országban bárhol adott. A legkevésbé érintett megyék között említette Békés, Komárom-Esztergom és Tolna megyét.

Az elhunytakról még azt mondta az országos tisztifőorvos, hogy

nagyon szeretnék, ha azért csökkenne a halálozások száma, mert sikerül megfelelően védekezni a járvány ellen,

de jelenleg a nyers halálozási arányszám Magyarországon 2,5 százalék.

A járvány időtartama alatt a legfiatalabb elhunyt 21 éves volt, míg a legidősebb 103 éves. Az elhunytak száma az idősebbek felé tolódik, az elhunytak átlagéletkora jelenleg 75 év.