Nincs gáz: lesz gáz!

Megteltek a hazai gáztárolók, tehát biztosított a fogyasztók ellátása a téli fűtési időszakban – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) múlt hét pénteken. Előtte, kedden tartott sajtótájékoztatót Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára, aki arról tájékoztatott, hogy a magyarországi földgáztárolók töltöttsége 100 százalékos, és hat országból érkezik folyamatosan földgáz.

A téli időszak kiemelten fontos a tárolt földgáz esetében, hiszen a fűtési szezon miatt ebben az évszakban jelentősen megnő a felhasználás a vállalati és a lakossági szektorban is. A biztonságos ellátás érdekében érdemes arra törekedni, hogy az ősz elejére minél több földgáz kerüljön a hazai tárolókba

– írta az Index egy héttel korábban feltett kérdéseire válaszolva az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

A tárolókban lévő földgáz összes mennyisége körülbelül 130 napra elég az egész ország ellátásához, és mintegy 271 napra fedezi a lakossági felhasználók szükségleteit.

Az Ukrajnán át érkező orosz földgáz mellett Szlovákia és Ausztria felől is folyamatos a gázszállítás, illetve részben a nyugat-európai piacokról jut a magyar tárolókba.

Az ITM tájékoztatása szerint a Magyar Földgázkereskedő Zrt. évi 1 milliárd köbméternyi kapacitást kötött le a horvát Krk szigeti LNG terminálban 2021 és 2027 között. Ide többféle szereplőtől érkezik majd cseppfolyós földgáz, így a következő években Horvátország is fontos partnerré válik.

A tranzakció jelentős előrelépésnek számít a magyarországi energiaellátás biztonsága szempontjából, hiszen ezzel hazánk közvetlen hozzáférést nyer a globalizált LNG piachoz

– hívja fel a figyelmet a minisztérium.

Fázni nem fogunk, de a szomszédok sem!

Emellett jó ütemben halad a magyar földgázhálózat Szerbia irányú fejlesztése is: 2021-re a déli szomszédunkkal összekötő vezetéknek nagymértékben megnő a kapacitása, és kétirányú szállításra is alkalmas lesz. Ez lehetővé teszi, hogy egy újabb irányból is érkezzen földgáz Magyarországra, továbbá az elmúlt hónapokban jelentősebb kétirányú gázszállítás indult meg Románia felől is.

Arra a kérdésre, hogy miért pont ezekkel az országokkal fontos összeköttetésben lennie Magyarországnak, a földrajzi elhelyezkedés adja meg a választ. A meglévő földgáz-infrastruktúra Magyarország minden, hosszabb közös határszakasszal rendelkező szomszédja felé biztosít összeköttetést. Ezeken az útvonalakon keresztül lehetséges fizikailag a földgázszállítás Magyarországra.

Azt ITM azt is közölte:

a hazai tárolókapacitásokra építve Magyarország szükség esetén képes kisegíteni átmeneti ellátási problémákkal küzdő szomszédjait.

Magyarország még mindig inkább az orosz földgázra tud támaszkodni.

Az ellátást megbízható forrásból és megfizethető áron a hazai kitermelés mellett jelenleg még elsődlegesen az Ukrajnán keresztül érkező orosz gáz tudja biztosítani. Stratégiai cél, hogy minél tovább megőrizzük az ukrán–magyar összekötő pontot a kétirányú szállítások fenntartása céljából

– tájékoztatott az ITM.

A minisztérium azt is írta: az orosz és az ukrán fél a tavalyi év végén megállapodott a tranzitszállításokat 2024-ig garantáló szerződésben, ami a következő évekre véget vet a korábbi bizonytalanságoknak. A Magyarországra irányuló földgázszállítás a jelenlegi kereskedelmi szerződések szerint történik. Az ukrán import folyamatos.

Ez azért is fontos, mert orosz–ukrán gázvita, illetve az ukrán válság nyomán kialakult konfliktus az elmúlt években nem tett jót a gázszállításNAK, és ez hazánkat is érintette.

Jelenleg a Szerbia és Bosznia-Hercegovina felé fennálló tranzitkötelezettségek folyamatosan teljesülnek, de Horvátország és Románia is nagyrészt hazánkon keresztül biztosítja gázellátását.

Az ITM tájékoztatása szerint Magyarország nyitott bármilyen megoldásra, amely versenyképes árak mellett, belátható időn belül és megbízható módon bővíti az elérhető források, illetve szállítási útvonalak számát, ideértve az orosz gáz alternatív irányú betáplálását lehetővé tevő útvonalakat is.

Az Index arról is érdeklődött, hogy a téli időszakon túl, hosszú távon is biztosítva van-e az ország földgázellátás-biztonsága, illetve európai viszonylatban, a szomszédaihoz képest milyen helyzetben van Magyarország.

Az ország földgázellátás-biztonsága a téli időszakon kívül is problémamentes, legutóbb a fűtési szezon végével még 3 milliárd köbméter földgáz maradt a tárolókban. A kereskedők tárolói kapacitáslekötés iránti érdeklődése továbbra is magas

– írta a minisztérium.

Hozzátették: 2020-ban az összes meghirdetett éves kapacitásra túljegyzés volt, a maximális mennyiséget sikerült értékesíteni.

Magyarország az útvonal- és forrásdiverzifikáció szempontjából – figyelembe véve a hazai földgáztárolók kapacitását is – a szomszédaihoz képest kedvezőbb pozícióban van. „A magas szintű ellátásbiztonság mellett, a rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok az Unióban a legalacsonyabb fogyasztói áron jutnak hozzá a földgázhoz” – fogalmazott az ITM.

