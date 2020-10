A folyamatos esőzések hatására több magyarországi folyón árhullámok alakultak ki. A szerda reggelig lehullott csapadék a Sajó szlovákiai vízgyűjtőjén 30-50 milliméter volt, a Hernádén 20-75 milliméter között változott. A Bódva szlovákiai vízrendszerének legnagyobb részén 28-36 millimétert mértek, csak a Sajó és a Gölnic vízgyűjtőjéhez közeli magasabb területek hullott ettől több, 45-75 milliméter. Szerdán a ciklon még további esőket okoz, főképpen a Sajó és a Hernád felső vízgyűjtőjén további, összességében számottevő, 10-25 milliméternyi csapadékkal – közölte az Országos Vízügyi Igazgatóság a honlapján.

Kapcsolódó Árvízveszély a magyar folyókon Sajópüspökinél a Sajó kedd délután két órakor 210 centiméteres vízállást mutatott, majd délután öt órakor már 240 centimétert.

A Sajó vízszintje, Sajópüspökinél, már kedd este meghaladta a II. fokú készültségi szintet jelentő 300 centimétert, a szerda reggel 8 órai érték már 353 centiméter volt. Az előrejelzések szerinti tetőzés szerdán, a III. fokú szintet jelentősen meghaladó vízszinttel várható. A sajószentpéteri tetőzés csütörtökön várható, a III. fokú szint körüli, illetve azt kismértékben meghaladó értékkel.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság szakemberei a védekezésre felkészültek, éjjel-nappali figyelőszolgálatot tartanak a folyók mentén. Ha szükséges, azonnali műszaki segítséget nyújtanak a védekező önkormányzatoknak. A lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt nagyobb folyóinkon, a Dunán és a Tiszán is kialakulnak 1-2 méteres vízszintemelkedések, de árvízvédelmi fokozat elrendelésére a most következő 6 napban nem kell számítani. Az Ipolyon a jelzettnél lényegesen több csapadék hullott, így a vízállások is magasabban alakulnak. Ipolytarnócnál a tetőzés csak kevesebb, mint 1 méterrel marad el az eddigi maximális értéktől, itt a tetőzés szerdán várható – olvasható az Országos Vízügyi Igazgatóság közleményében.