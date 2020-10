Mindenki hisz Müller Cecíliának, csak az orvosból van kevés

Ezen a héten minden háziorvosi praxisba megérkezik az influenza elleni védőoltás – közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján szerdán. Az ingyenes influenza elleni védőoltások kedvezményezettei között szerepelnek a krónikus betegek, 60 éven felüliek, egészségügyi és szociális dolgozók, idősotthonok lakói is.

A hírt két héttel ezelőtt jelentette be, akkor a rizikócsoport számára azt üzente az országos tisztifőorvos:

Egyre több a fertőzött Európa-szerte, így Magyarországon is. Az idősek vigyázzanak magukra, szedjék a gyógyszereiket, és oltassák be magukat influenza ellen.

Az ingyenes védőoltást nemcsak az idősek vehetik igénybe, de a gyerekek is. Müller Cecília elmondta: a kétféle oltóanyag egyike a 6 és a 35 hónapos kor közötti kisgyerekeknek adható, ebből négyezer adag áll majd rendelkezésre. A másik a felnőtteknek szánt oltóanyag, amelyből a 3 és 12 év közötti gyerekek fél adagot kapnak.

Barta Gabriella Tiszainokán él, három kiskorú gyermekkel a családban. Ő is a rizikócsoportba tartozik, mivel egy háztartásban él idős szüleivel. A legkisebb gyermeke ráadásul még egyéves sincsen, ennek ellenére nem tartja szükségesnek az oltás beadását. Sőt. Inkább kockázatosnak gondolja. De nem azért, mert vírus- vagy oltástagadó volna, hanem praktikus okokból.

Havonta mindössze egy napot rendel a faluban gyerekorvos. Van így értelme, hogy rengetegen összezsúfolódjunk a váróterembe, és esetleg ott szedjük össze?

– teszi fel a kérdést az anya, aki szerencsésnek tartja magukat, mivel eddig a kötelező oltás beadásán kívül nem kellett még orvoshoz menniük.

Inkább arra figyelünk, hogy a két nagyobb gyerek az iskolán kívül ne járjon semerre, és próbáljuk betartani azokat a javaslatokat is, amelyeket javasolnak.

Egyesek tartanak a vakcinától

Némethné Jankovics Györgyi, a Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetségének (NYOSZ) elnöke természetesen igénybe veszi a védőoltást. Arról azonban nincsenek nyilvános adataik, hogy a nyugdíjasok közül mennyien veszik igénybe majd a védőoltást – mondta el nekünk a szervezet elnöke. Szerinte fontos, hogy

minél többen igénybe vegyék, mivel az idősek legyengült szervezettel rendelkeznek, mégis sokan ódzkodnak attól, hogy éljenek az ingyenes lehetőséggel.

Ennek oka szerinte az, hogy régen az idősek gyerekkorában nem voltak lehetőség igénybe venni ilyen jellegű vakcinákat, és ezért az elutasítás is nagyobb a védőoltással szemben.

A tiszaszigeti nyugdíjasok között nem is kérdés, hogy igénybe veszik-e a védőoltást. A településen működő nyugdíjasklub vezetője, Pető Jánosné kifejezetten örül annak, hogy a kormány idén is ingyenesen biztosítja a védőoltást az idősek számára. Mari évek óta vezeti a hetvenfős nyugdíjasklubot, ahol az elmúlt napokban ez is szóba került a klubban. Mint elmondta,

aki tavaly kérte az oltást, az idén is kéri.

Csak pár ember vélekedik úgy, hogy neki nincs szüksége az oltásra. A klub vezetője szerint nem nagy fakszni az influenza elleni oltás igénylése.

Csak annyiból áll, hogy felhívom a háziorvost, majd megbeszélek vele egy időpontot, hogy mikor lehet a rendelőbe menni. Ott pár perc alatt be is adják, és nincs gondom egy évig.

Bízik benne, hogy idén is hasonlóan hatékony lesz az eljárás menete.

Legyen benzinre való

A már említett családanya, Gabriella azért nem bízik ennyire a rendszer működésében. Mivel a családban tart attól, hogy a gyerekek bármikor megbetegedhetnek, és

nincs gyermekorvos a településen,

ezért csak a legközelebbi gyermekügyeletre tudja őket vinni. Ami oda-vissza 40 km, ezért mindig tartalékolnak annyi benzint az autó tankjába, hogy gond esetén azonnal tudjanak indulni, sőt nem árt, ha az orvos által felírt gyógyszert is ki tudják fizetni, ami még ügyeleti felárral is meg van terhelve.

(Borítókép: MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)