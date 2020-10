A karantén helyett operáló rektor menesztette docensét, aki etikai vizsgálatot indított ellene

Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora felmentette az egyetem egyik docensét, aki egyúttal az orvosi kamara Csongrád megyei etikai bizottságának elnöke. A Horváth Szatmár vezette testület volt az, amelyik annak idején vizsgálatot kezdeményezett Rovóval szemben, amikor felmerült, hogy koronavírus-fertőzöttként is dolgozott – írta meg a Magyar Narancs.

A rektor márciusban Ausztriában síelt, szabadságáról visszatérve azonban munkába állt, sőt operált is a fül-orr-gégészeten. Már akkor megjelent, hogy nem vonult karanténba, sőt mint később kiderült, a koronavírus-fertőzést is elkapta. A történtek miatt a Magyar Orvosi Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezetének Etikai Bizottsága vizsgálatot indított az ügyben. Mivel azonban a bizottság tagjai közül többen is egyetemi orvosok, tehát kollégák, egyúttal összeférhetetlenséget is bejelentettek, így a győri etikai bizottság folytatta le a vizsgálatot. A vizsgálat felmentéssel zárult, mert nem bizonyosodott be, hogy a rektor vétett volna a szakma szabályai ellen. Rovó László ekkor a Hír TV-ben tett olyan nyilatkozatot, hogy majd meg fogja kérdezni a kollégáit a vizsgálat elindításáról.

Horváth Szatmár egyébként februárban pályázott az egyetem pszichiátriai klinikájának vezetői posztjára, de állítása szerint hivatalos választ eddig nem kapott az eredményről, és más forrásokból kellett értesülnie, hogy nem járt sikerrel. Egy további aspektusa a történetnek, hogy Rovó László a tavalyi önkormányzati választások során nyíltan a Szegedet 2002 óta vezető Botka László kormánypárti kihívóját támogatta, mely tényt a Hír TV júniusi interjújában is kiemelte. Bejelentette egyúttal, hogy

magánemberként lezártnak tekinthetné az etikai vizsgálat ügyét, de azt nem engedheti meg, hogy az egyetem körül bizonytalanságot keltsenek.

Horváth Szatmár is megszólalt az ügyben, és úgy nyilatkozott, hogy

voltak észrevételei a klinika működésével kapcsolatban, és ezeket közölte is – bár választ nem kapott rájuk –, de úgy gondolja, hogy egy probléma megoldásában az első lépés a kritika megfogalmazása. A mostani vezetés szemében azonban az, aki kritikát fogalmaz meg, destruktív személynek minősül.

A felmentett pszichiáter a Szeged Televíziónak nyilatkozva a történtekről azt mondta, váratlanul érte a felmentés, semmilyen előzménye nem volt, és csak arra tud gondolni, hogy összefügg az ominózus etikai vizsgálattal.