Megfigyelt politikusok: Tarlós nem érti, Kunhalmit szíven ütötte a hír

Ahogy az Index is beszámolt róla, egy kínai technológiai vállalat mintegy 2,4 millió emberről gyűjtött nagyüzemben adatokat. A megfigyeltek között számos magyar közéleti személyiség neve is megtalálható. Többek között Orbán Viktor miniszterelnök egyik lánya, Kubatov Gábor fideszes pártigazgató, Kunhalmi Ágnes MSZP-s országgyűlési képviselő, Gyöngyösi Márton jobbikos EP-képviselő, Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke és Kuncze Gábor volt SZDSZ-elnök is.

A Blikknek sikerült megszólaltatnia a korábbi főpolgármestert, Tarlós Istvánt, aki nem érti, miért szerepel a családjával együtt a kínai adatbázisban:

Három gyerekem van, ketten gimnáziumi tanárok, a harmadik pedig egy cégnél dolgozik, nem magas beosztásban. Nekik nincsenek sem üzleti, se politikai, se külföldi kapcsolataik. Értetlenül állok, mit akarhatna tőlük egy kínai cég vagy a hadsereg.

Az MSZP társelnöke, Kunhalmi Ágnes arról beszélt a lapnak, hogy szíven ütötte, amikor meglátta a nevét a kínai megfigyelőcég listáján. Gyöngyösi Márton Jobbikos listán szereplő EP-képviselő pedig arról beszélt, hogy reméli, Szijjártó Péter külügyminiszter be fogja hívatni a kínai nagykövetet, és magyarázatot fog kérni tőle.