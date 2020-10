Szolnoki Törvényszék: ártatlanul ült kilenc hónapig előzetesben pedofilgyanúval egy fiatal nő

A Szolnoki Törvényszék csütörtökön négymillió forintos kártérítést ítélt meg annak a fiatal nőnek, akit ártatlanul tartottak 9 hónapig előzetes letartóztatásban, pedofília gyanújával. Az ítélet jogerős.

A nőt 18 éves korában gyanúsították meg gyerekek molesztálásával, 2012 júniusa és 2013 áprilisa között összesen 9 hónapot és 13 napot töltött ártatlanul előzetes letartóztatásban. Majd bűncselekmény hiányában felmentették.

Az Igazságügyi Minisztérium ellen kártalanítási pert indító nőt gyerekek elleni szexuális bűncselekménnyel vádolták meg 2012-ben, amikor épp csak betöltötte a 18. évét, hangzott el a tárgyaláson – számol be róla a Telex. Büntetlen előéletű volt. Előbb első-, majd 2016-ban másodfokon jogerősen is felmentették bűncselekmény hiányában: a hosszadalmas büntetőeljárás végére az bizonyosodott be, hogy nem követett el sem szexuális, sem szemérem elleni erőszakot.

Előzetes letartoztatása alatt nem tarthatta a kapcsolatot a kétéves gyerekével. A büntetés-végrehajtási intézetben súlyos bűncselekmények miatt letartóztatott elítéltekkel ült együtt. Rabtársai többször megtámadták.

A fogvatartás elviselését nehezítette, hogy pedofíliával vádolták

– mondta a csütörtöki jogerős döntés indoklásakor Takó Kornélia a tanácsvezető bíró.

A Szolnoki Törvényszék négymillió forint kártérítést ítélt meg az ártatlanul letartóztatott nőnek.