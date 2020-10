Személyautóval ütközött a 105-ös busz a vasúti felüljárónál

Két utas megsérült, amikor a XIII. kerületi Dózsa György úton a vasúti felüljárónál a 105-ös busz elé hajtott egy személyautó. A kocsit vezető nő is könnyebb sérüléseket szenvedett.

Fotó: balesetinfo

A BalesetInfótól kapott értesüléseink szerint az egyik jármű a piros jelzésen hajtott át, emiatt történt az ütközés. A Vágány utca torkolata amúgy is mindig bedugul, de most a baleset hatására a szokásosnál is nagyobb torlódás alakult ki a környéken, és a közösségi közlekedésben is fennakadások vannak.