Boros Bánk Levente megvette a Médiapiacot

Boros Bánk Levente az új tulajdonosa a Médiapiacnak – értesült a Magyar Nemzet. A kéthavonta megjelenő szaklapot a Médianéző Központ igazgatója vásárolta meg.

A politológus a lapnak arról beszélt, hogy független szakmai lapot szeretne a megújult Médiapiacból. Az új tulajdonos elmondta:

A kérdésre, mely szerint nem tart-e attól, hogy eddigi tevékenysége miatt jobboldaliként könyvelik el majd az újságot, Boros Bánk Levente azt válaszolta:

A média világában sok olyan, nem ritkán fals értelmezés lát napvilágot, ami balliberális irányban elfogult. [...] Ezért távolabbra tekintünk az egyes médiatermékeknél, s az azokat előállító vállalatok, illetve tulajdonosi kör működését elemezzük, továbbá a politikai háttérszálakat és a mozgatórugókat is láthatóvá tesszük. Mindezekben nem a politikai, hanem a szakmai hozzáállást húznám alá. A baloldali média irányába is nyitott lesz a Médiapiac, a hazai baloldali sajtóorgánumok vezetőivel, tulajdonosaival is szeretnénk interjúkat készíteni, és bemutathatják az innovációikat is.