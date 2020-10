Árvíz miatt derékig ér a víz Putnok utcáin – derül ki a közösségi média oldalára közzétett egyik videóból. A felvételen jól látszódik, hogy a településtől pár száz méterre folyó Sajó víze elérte a házakat is. Több utcán is nehezen lehet a házakból kijönni, ezért a gyerekek reggel nem tudtak iskolába indulni, a szülők nem értek be munkahelyükre.

Mint ahogy tegnap már írtunk róla, a Sajó vízállása olyan magas volt, hogy nem lehet közlekedni többek között a Putnok–Borsodbóta összekötő úton.

A Polgármesteri Hivatal Városi Kommunális Gondnoksága tegnap már körbejárta az utcákat, felmérték, milyen várható védekezésre van szükség, azonban komolyabb komolyabb intézkedés mindeddig nem történt. Homokzsákokat szállítottak az érintett utcák elejére, azonban a házakat így sem lehet megközelíteni szárazon.