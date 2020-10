Ahogy tegnapi cikkünkben megírtuk, az első oltóanyagok már a héten megérkeztek a háziorvosi rendelőkbe, miután a kormány az idei szezonra mindenki számára ingyenessé tette az influenza elleni védőoltást.

Ugyanakkor az Emberi Erőforrások Minisztériuma szintén a héten jelentette be, hogy összesen 1,3 millió influenza elleni oltóanyag áll rendelkezésre, ez pontosan ugyanannyi, mint a tavaly, illetve a korábbi években felhasznált mennyiség.

A 2019/2020-as influenzaszezonban 719 898-an kaptak influenza elleni ingyenes védőoltást a Nemzeti Népegészségügyi Központ összesítése szerint, ami azt jelenti, hogy megközelítőleg a tavalyi vakcinamennyiség fele fogyott el.

Engem egyáltalán nem lep meg, hogy egyelőre a tavalyi készletnek megfelelő adag áll rendelkezésre. Főleg azok után, hogy a múlt évben is ennyi volt, majd végül kidobták a felét. Önmagában már az nagy eredmény lenne, ha jövő tavasszal most csak a teljes készlet tíz százaléka végezné a kukában

– mondta el az Indexnek Csilek András infektológus, a Magyar Orvosi Kamara B.A.Z. megyei területi szervezetének elnöke.

A szakorvos hozzáteszi, bárcsak ott tartanánk, hogy után kell rendelni az influenza elleni vakcinát, amit hagyományosan az idén is a magyar Fluart Kft. gyárt pilisborosjenői telephelyén.

Csilek András úgy látja, a gyakorlat eddig abból a szempontból jól működött, hogy az idős, krónikus betegek – elsősorban a szociális otthonok lakói – minden évben következetesen megkapták az influenza elleni védőoltást. Azonban szerinte az aktív magyar lakosság döntő többsége kevésbé volt egészségtudatos ezen a téren.

Mekkora influenzajárvány várható az idén?

Az influenzajárvány általában Kínából érkezik, ám Magyarországra nyugatról szokott jönni, és viszonylag későn, január magasságában jut el Kelet-Magyarországra. A tetőzés még odébb van, így október közepén egyáltalán nem kell pánikolni az influenzától – állítja az infektológus.

Az biztos, hogy a tavaly téli szezonban viszonylag nagy influenzajárvány söpört végig az országon, ahogy nagyobb influenzajárványra általában öt-tíz évente kell számítani. Ettől előre még persze senki sem tudhatja, hogy mekkora lesz az idei járvány

– prognosztizál óvatosan Csilek András.

Elmondása alapján a járvány mérete többnyire attól is függ, hogy az adott évben mennyire találják el a szezononként legyártott vakcinát, amit mindig a déli féltekén megjelenő influenzajárványhoz képest határoznak meg.

Van, amikor ez jobban sikerül, van, amikor kevésbé, miközben a járvány kiterjedése nagyban függ a lakosság egészségtudatosságától is, hogy hányan oltatják be magukat az idén mindenki számára ingyenessé tett influenza elleni védőoltással

– magyarázza a szakorvos.

Okozhat-e fennakadást a háziorvoshiány?

Csilek András is komoly problémának tartja a magyar háziorvosok általános hiányát, ugyanakkor nem gondolja, hogy ez valaha is fennakadást jelentett volna az influenza elleni vakcina beadatásában. Tény, hogy az oltás általában orvosigényes történet, ám ő úgy látja, aki szeretné, most is gond nélkül megkapja az influenza elleni vakcinát.

Példaként említi, hogy a leginkább veszélyeztetett csoportba tartozó szociális otthonok lakóinak az orvos helyben beadja, az idős betegek pedig amúgy is elmennek a háziorvoshoz, hogy felírassák a gyógyszereiket. Ekkor már az oltást is igényelhetik.

Jó lenne ott tartani, hogy azon kesergünk, akkora az igény az influenza elleni vakcinára, hogy nincs ki beadja a védőoltást. Nekem van egy kis pesszimizmusom a magyar lakosság oltási kedvét ismerve. Viszont most látom a felbuzdulást, ami remélem, hogy kitart, és beadatják az emberek az oltást, egytől egyig mindenki

– reménykedik Csilek András, aki azt is kiemeli, hogy bőven van még időnk az oltóprogramra a járvány kezdetéig, amit ő december közepére tesz.

Ettől függetlenül, mint mondja, a cégek helyben még mindig megszervezhetik az influenza elleni oltást az alkalmazottaiknak. Aki pedig emlékszik, a 2009-es, 2010-es H1N1-pandémia idején akkora igény volt a vakcinára, hogy oltópontokat hoztak létre szerte az országban, amit szerinte elvileg most is bármikor meg lehet ismételni.

(Borítókép: Feketéné Zeke Ildikó Nógrád megyei tisztifõorvos influenza elleni védõoltást ad be az egyik vizsgálóbuszban Nógrádszakálban a Helybe visszük a szûrõvizsgálatokat elnevezésû program idei körútjának utolsó állomásán 2019. október 25-én. 2019. október 25-én.

MTI/Komka Péter)