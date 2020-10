A felnőttképzők már csak december 31-ig indíthatnak OKJ-s tanfolyamokat. A képzéseket közvetítő TanfolyamOKJ portál adatai szerint emiatt jelentősen megnőtt a jelentkezők száma az utoljára elérhető tanfolyamokra. A fokozott érdeklődésre való tekintettel több őszi csoportot indítanak a tanulni vágyóknak.

Idén az Országos Képzési Jegyzéket a Szakmajegyzék váltotta fel, mely mindössze 174 alapszakmát tartalmaz. A változás keretében több népszerű szakma teljesen kikerült a jegyzékből, több pedig csak iskolarendszerű képzésben, 2-5 év alatt lesz megszerezhető. Az érettségire épülő szakképzéseket mostantól csak iskolai rendszerben lehet tanulni. A szakképzés változásai várhatóan nehezebbé teszik a szakmatanulást, éppen ezért az idei évben minden eddiginél nagyobb az érdeklődés a tanfolyami formában elvégezhető szakképzések iránt.

Fontos tudni, a megszerzett szakmai végzettségek nem vesznek el, ugyanolyan teljes értékű szakmai bizonyítványnak számítanak a szakképzés változásai után is.

A felnőttképzések nem ingyenesek, nem jár a jelentkezőknek diákigazolvány, de a szervező iskolák számos más előnyt nyújtanak a tanulóknak. Ezek az iskolák igyekeznek alkalmazkodni a munkaerő-piaci kereslethez, és sok esetben partnercégekkel együttműködve segítenek a végzett tanulóknak az elhelyezkedésben. A diákok igényeihez is jobban igazodnak az iskolarendszerű képzésekhez képest, például többféle ütemezésben indulnak tanfolyamok, hogy munka mellett is be tudjanak járni a tanulók. Mivel ezek piaci alapon működő iskolák, így jobb körülmények közt, modernebb eszközökön sajátíthatják el a diákok a választott szakmát.